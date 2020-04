Inhaltsverzeichnis iPhone SE 2020 im Test: Sparfuchs-Edition mit viel Power Andere Farben

Display mit Haptic Touch

Home-Button mit Touch ID

Tauchen und Tanken Kamera und Funkschnittstellen Benchmarks: Prozessor und Akkulaufzeit Fazit Testtabelle: iPhone SE vs. iPhone 8 und iPhone 11

Für jene, die alle bisher von Apple in einem Smartphone verbauten Komponenten kennen und einschätzen können, ließe sich dieser Artikel kurz halten: Das iPhone SE von 2020 entspricht dem iPhone 8 ohne 3D Touch, aber mit A13-Bionic-Prozessor, verbesserter Kamera, Wi-Fi 6 und Gigabit-LTE sowie einem um 50 Euro günstigeren Preis. Wie sich das neue Günstig-iPhone in das Apple-Portfolio einordnet, ist aber natürlich auch für Kenner interessant. Getestet haben wir ein Modell mit 256-GByte-Flash-Speicher.

Andere Farben

Das Gehäuse des SE ist genauso dick, hoch und breit wie das vom iPhone 8, sodass sich die beiden nur durch andere Farben und die Lage des Apfel-Logos äußerlich unterscheiden lassen. Statt in Silber, Space-Grau oder Gold, wie das iPhone 8, kommt das SE in Schwarz, Weiß oder Rot. Bei allen drei Farben bleibt die gläserne Vorderseite schwarz, sodass in einer blickdichten Hülle nicht viel von der Rückenfarbe zu sehen ist. Die abgerundeten Rahmenleisten führt Apple beim weißen SE in Silber aus, statt wie bei den anderen im Ton der Rückseiten.

Display mit Haptic Touch

Ebenso wie das iPhone 8 beherbergt das SE ein IPS-Glossy-LCD mit 4,7-Zoll-Diagonale, das den erweiterten Farbraum DCI-P3 darstellt. Im Test schaffte es eine sehr gute Helligkeit von 631 Candela/m2, während unser iPhone 8 seinerzeit 601 Candela/m2 lieferte. Im Unterschied zu diesem fehlt dem iPhone SE die Bedienung per 3D Touch (fester Druck), sodass man – wie bei allen anderen aktuellen iOS-Geräten – mit Haptic Touch (langer Druck) Vorlieb nehmen muss, mit dem noch nicht alles geht, was mit 3D Touch möglich war.