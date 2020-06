Inhaltsverzeichnis Spiele-Flatrates im Vergleich: Origin Access, Uplay+, Xbox Game Pass Kostenlose Testphasen fehlen EA Access und Origin Access Ubisoft Uplay+ Microsoft Xbox Game Pass Fazit Testtabelle

Spielen auf dem PC oder der Konsole ist angesichts von Preisen von 60 Euro und mehr für neue Blockbuster ein teures Hobby. Vor allem, wenn sich ein vermeintlicher Hit schon nach wenigen Spielstunden als langweiliger Flop entpuppt. Doch es geht auch anders, etwa mit den Spiele-Flatrates von Electronic Arts (EA), Microsoft und Ubisoft. Ob die Flatrates echte Alternativen zum klassischen Einzelkauf sind und welches Angebot mit besonderen Fallstricken versehen ist, zeigt der Vergleich.

Zwar handelt es sich bei Origin Access respektive EA Access, dem Xbox Game Pass und Uplay+ nicht um Streaming-Lösungen wie Netflix oder Spotify, das Prinzip ist aber vergleichbar. Für einen monatlichen Abo-Preis erhalten Sie Zugriff auf einen Katalog an Spielen, die sie während der Abo-Phase ohne zeitliche oder andere Einschränkungen nutzen können. Setzen Sie beispielsweise im Sommer für einen Monat aus, bleiben Spielstände, Freundeslisten und ähnliches erhalten – nach der Pause können Sie nahtlos dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Aktuelle Highlights sollen Abonnenten locken. EA setzt dabei unter anderem auf seine Zugpferde FIFA und Star Wars.

Alle drei Spiele-Flatrates – EA verwendet für sein PC- und Konsolen-Angebot mit Origin Access und EA Access unterschiedliche Bezeichnungen – haben vor allem zwei Dinge gemeinsam: Die Flatrates sind nahtlos in die eigenen Shops beziehungsweise Clients integriert und rücken die jeweils eigenen Titel in den Mittelpunkt. Zwar gibt es in Bezug auf die Kataloge teilweise Überschneidungen, einen EA-Blockbuster finden Sie in Uplay+ aber ebenso wenig wie einen Microsoft-Hit in Origin Access.