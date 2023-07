Inhaltsverzeichnis Steinberg VST Live im Test: Software für Musiker zur Steuerung von Bühnenshows Über MIDI gesteuert Fazit und Tabelle Artikel in c't 18/2023 lesen

Live-Musiker, die nicht gerade Stadien füllen, müssen nicht nur ihr Instrument beherrschen, sondern auch Sound, Licht und Video steuern. Steinbergs Anwendung VST Live soll ihnen dabei helfen, indem sie Sound, Licht und Video über die "virtuelle Studiotechnologie" (VST) steuert. Dafür bringt es virtuelle Instrumente mit, synchronisiert die Musik mit Songtexten oder Akkordsymbolen und unterstützt DMX-Lichtsteuerung (Digital Multiplex). Unter der Haube steckt Technik der Digital Audio Workstation (DAW) Cubase.

Die oberste Programmebene enthält eine Liste abzuspielender Songs, segmentiert in Intro, Strophe oder Refrain. Gleichzeitig spielbare VST-Instrumente zeigt das Programm in Ebenen (Layers) an. Hinzu kommen "Stacks" mit Audio-Effekt-Plugins und "Tracks" für gleichzeitig laufende Spuren mit Text, Audio, MIDI, Video oder DMX. Das DMX-Protokoll steuert unter anderem Position, Leuchtstärke und Farbe von LED-Leuchten. Die App "VST Live Mods" (Download via App Store) verbindet iPads und iPhones mit dem Programm.

In der Praxis kann das Setup so aussehen: In der Layer-Ansicht stellt man für ein live gespieltes VST-Klavier Oktavlage und Transposition ein, fügt Regler für die Soundkontrolle hinzu (quick controls) und filtert bestimmte MIDI-Kanäle aus. Nutzen mehrere Layer dasselbe Instrument, können sie sich eine Instanz des Klaviers teilen. In der Track-Ansicht fügt man eine Playback-MIDI-Datei oder deren Audioversion ein und routet sie auf ein MIDI-Orchester, zum Beispiel den enthaltenen Sampler HALion SE. In der Stack-Ansicht, dem Audio-Äquivalent der Layer-Ansicht, richtet man für den Gesang über Mikrofon Klangregelung, Limiter und Kompressor ein. Begleitet wird mit der eingebauten Drum-Machine in der Beat-Ansicht. Wie beim Karaoke läuft in der Lyrics-Ansicht der Gesangstext synchron zum Playback.