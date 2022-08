Inhaltsverzeichnis Sterne fotografieren: Neues GPS-Modul für Astrofotografie von Pentax im Test Neue Version GPS-Modul "O-GPS2" schon da Hintergrund: So funktioniert der Pentax-Astrotracer Unboxing und erste Schritte Praxistest Fazit

Sterne sind faszinierende Motive. Doch für ein effektvolles Foto gilt es, eine besondere Herausforderung zu meistern: Die optimale Menge Licht bei einer so kurzen Verschlusszeit zu sammeln, dass die Sterne noch punktförmig abgebildet werden. Belichtet man zu lange, fängt man quasi die Drehung der Erde mit ein – die Sterne erscheinen dann als Spuren.

Bereits seit etlichen Jahren bietet Ricoh Imaging beziehungsweise Pentax dafür eine in seine Spiegelreflexkameras integrierte Lösung an – die Astrotracer-Funktion. Mit ihrer Hilfe wird der beweglich gelagerte Bildsensor, den viele Pentax-Modelle besitzen, mit dem Sternenhimmel nachgeführt. Die benötigten Daten kommen von einem GPS-Modul – entweder in der Kamera integriert (Pentax K-1-Serie, Pentax K-3 Mark 2) oder als optionales Zubehör für den Blitzschuh erhältlich. Kennt die Kamera ihre Brennweite, ihre Position und weiß sie, worauf sie ausgerichtet ist, kann der Sensor so bewegt werden, dass die Sternbewegungen auch bei längeren Belichtungszeiten ausgeglichen werden. Natürlich liefert das GPS-Modul auch bei anderen fotografischen Anwendungen nützliche Dienste und ist nicht auf die Astrofotografie festgelegt – so ist es beispielsweise auch für Landschaftsfotografen nützlich, die genauen Positionsdaten ihrer Spots zu erfassen.

Neue Version GPS-Modul "O-GPS2" schon da

Das Problem: Schon vor der Corona-Pandemie war es schwierig, ein sogenannte "O-GPS1"-Modul zu bekommen. Bei vielen Fotohändlern gab es keinen Bestand mehr und auch bei Ebay wurde kaum etwas angeboten. Hartnäckig hielt sich das Gerücht, dass Ricoh Imaging die Produktion eingestellt hätte.