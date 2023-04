Inhaltsverzeichnis Sternstunden: Die besten Astronomie-Apps und -Sites für iPhone und iPad Einzelbesprechungen Ergänzende Apps Kostenlose Astro-Webseiten Fazit Artikel in Mac & i 3/2023 lesen

Zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang gibt es im Laufe eines Jahres erstaunlich viel am Himmel zu entdecken – man muss nur wissen, wann und wo. Viele nächtliche Phänomene erkennt man nur bei großer Dunkelheit, was vor allem durch den Stand der Sonne unter dem Horizont, die Mondphase und künstliche Lichtverschmutzung wie Straßenbeleuchtung oder Werbetafeln beeinflusst wird.

An einem dunklen Ort, in einer mond- und wolkenlosen Nacht, kann man zum Beispiel nach Ende der astronomischen Dämmerung das beeindruckende Zentrum der Milchstraße mit bloßem Auge sehen – sofern Sie die richtige Jahreszeit und den richtigen Zeitpunkt in der Nacht erwischen.

Aber nicht nur ein solches Erlebnis will gut vorbereitet sein, auch die Beobachtung anderer Phänomene wie eine Mondfinsternis, Meteorschauer oder der Überflug der ISS kann man gut planen. Sternen- oder Planetariums-Apps machen sich auf dem iPhone oder iPad deren Sensoren zunutze. Anhand von Kompass, GPS-Chip und Neigungssensor zeigen sie auf dem Bildschirm mit Zusatzinformationen angereichert, was sich hinter dem Smartphone-Display befindet, wenn Sie es gen Himmel halten.