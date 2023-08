Inhaltsverzeichnis Steuererklärung per Smartphone: Sechs Steuer-Apps im Test Apps kostenlos, Abgabe kostenpflichtig Einzelbesprechungen: Klartax, Steuerbot, Steuer Go Einzelbesprechungen: Taxfix, WISO Steuer, wundertax Fazit

Steuer-Apps fürs Smartphone versprechen eine möglichst einfache und schnelle Steuererklärung innerhalb von Minuten und hohe Rückzahlungen von über 1000 Euro im Schnitt. Die Abgabe erfolgt digital per Knopfdruck, es gibt kein Papierkram mehr und nach ein paar Wochen soll das Geld schon da sein: Gemütlich Steuern machen vom Sofa aus.

Wir haben sechs dieser Steuer-Apps aus Deutschland getestet. Klartax, Steuerbot, Steuer Go, Taxfix, Wiso Steuer und wundertax sind gleichermaßen dafür geeignet, eine Steuererklärung abzugeben. Dennoch taten sich deutliche Unterschiede auf, nicht nur was die Einfachheit und Unterstützung für Steuerlaien betrifft, sondern auch was die Abrechnung selbst angeht.

Für den Test arbeiten wir mit fiktiven, aber realitätsnahen Daten für das Steuerjahr 2022. In unserem Fall nehmen wir einen ledigen Redakteur, der ein tariflich festgelegtes Gehalt für Redakteure im ersten Berufsjahr erhält. Das entspricht rund 41.500 Euro Jahresgehalt und knapp 6000 Euro Lohnsteuer. Der fiktive Redakteur legt eine tägliche Pendelstrecke von rund 17 Kilometern mit dem Auto zurück. Zudem möchte er seinen Laptop zu 50 Prozent als Arbeitsrechner absetzen, den er – als erschwerte Bedingung für die getesteten Programme – schon im Vorjahr gekauft hat.