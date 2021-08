Inhaltsverzeichnis Tele-Objektive für Systemkameras im Test: Viel Brennweite, wenig Geld So haben wir getestet

Einzelbesprechungen Fazit und Tabelle Artikel in c't Fotografie 4/2021 lesen

Lange Brennweiten bieten faszinierende Möglichkeiten. Mit ihnen lassen sich Motive einfangen, die mit Normalbrennweiten oder Weitwinkel-Objektiven nicht formatfüllend auf dem Sensor landen. Man kennt die langen Objektive vom Spielfeldrand in den Stadien dieser Welt, aber nicht nur bei der Sportfotografie spielen brennweitenstarke Optiken ihre Stärke aus. Beispielsweise in der Tierfotografie sind so Charakterstudien und Porträts möglich, die sich ansonsten aufgrund von Fluchtdistanz oder Gefahr für den Fotografen nicht umsetzen lassen. In der Landschaftsfotografie fängt ein Teleobjektiv ungewohnte Details ein und bietet damit eine schöne Abwechslung zu den sonst eher weitwinkligen Panoramen.

Sportfotografie benötigt wegen der schnellen Bewegungen von Mensch oder Fahrzeug kurze Belichtungszeiten. Fotografen in diesem Metier sind deshalb auf lichtstarke Optiken angewiesen. In allen anderen Bereichen kann die Optik eine etwas schwächere Offenblende bieten, denn aktuelle Vollformatkameras liefern auch bei erhöhten ISO-Werten rauschfreie Bilder. So lassen sich lange Belichtungszeiten kompensieren. Als Fotograf spart man mit den lichtschwächeren Optiken eine Menge Geld und erhält kompaktere und deutlich leichtere Objektive. Wir haben die technischen Daten der Testkandidaten in einer Tabelle auf Seite 109 zusammengestellt.

Unseren Test haben wir mit der Sony Alpha 7R IV durchgeführt. Die spiegellose Systemkamera liefert eine extrem hohe Auflösung von 60 Megapixeln und ist mit einem Vollformatsensor ausgestattet. Das Testfeld besteht aus dem Sony FE 70-300 mm F4.5-5.6 G OSS, dem Sigma 100-400 mm F5-6,3 DG DN OS Contemporary und dem Tamron 70-300 mm F/4.5-6.3 Di III RXD, die alle drei etwa den gleichen Brennweitenbereich abdecken und als Zoom-Objektive eine vergleichbare Offenblende bieten. Als Alternativen komplettieren das Tokina SZX SUPER TELE 400 mm F8 Reflex MF und das Tamron 150-500 mm F/5-6.7 Di III VC VXD die Reihe der Testkandidaten. Das Tokina-Objektiv ist sehr kompakt, da sein Aufbau auf Spiegelelementen beruht. Dies bringt Einschränkungen bei der Blende mit sich. Das Tamron wurde uns als Vorserienmodell zur Verfügung gestellt und bietet eine sehr lange Brennweite.