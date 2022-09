Test Elektroauto Mercedes EQE 350+: Weitreichend durch geringen Widerstand

(This article is also available in english)

Über zwei Jahre Lieferzeit: Auf den Mercedes W123 mussten die Besteller zeitweise lange warten. Er war das Symbol für den gehobenen Mittelstand der späten 1970er-Jahre. Mehrere Generationen danach stellt Mercedes der E-Klasse ein elektrisches Pendant zur Seite: Den EQE, ohne Verbrennungsmotor. Stattdessen mit einer 90 kWh fassenden Traktionsbatterie. Wir sind in den EQE 350+ eingestiegen, um zu prüfen, ob dieses Elektroauto wieder das Zeug hat, ein ganzes Fahrzeugsegment zu definieren.

Hochwertig

Niemand muss Mercedes erklären, wie man eine Limousine baut. Das Können ist offensichtlich. Die Kritik, die zum Beispiel an der Innenraumqualität der neuen C-Klasse geübt wurde, ist am EQE nicht nachvollziehbar. Qualitativ stimmt hier alles. Das kostspielige AMG-Line Interieur- und Exterieurpaket des Testwagens macht den Innenraum so hochwertig, wie man es bei der Marke erwartet. Selbst der Geruch ist angenehm.

Weniger leicht zu beantworten ist die Frage, was der EQE eigentlich sein will. Ich sehe in ihm eher die elektrische Interpretation des CLS-Themas als eine Alternative zur E-Klasse. Die Grundform ist ähnlich fließend wie im Ur-CLS, und außerdem gibt es kein T-Modell. Der Vorteil dieser Karosseriebauart ist die Aerodynamik: Zwar ist ein c W -Wert von 0,22 bei den Topvertretern der batterieelektrischen Limousinen inzwischen das übliche Maß. Vor einigen Jahren gab es solche Werte nur bei Forschungsfahrzeugen.

457 km Praxisreichweite

Die Kombination aus hohem Energiegehalt in der Traktionsbatterie (Zellchemie: NMC 811) und niedrigem Luftwiderstand verspricht eine gute Reichweite. Tatsächlich klappt die große Tour ganz wunderbar mit dem Mercedes EQE. Der Durchschnittsverbrauch lag bei 19,7 kWh/100 km. Ein guter Wert, aus dem sich rechnerisch 457 km Reichweite ergeben. Das sind weniger als die 623 km im WLTP. Aber der Stromkonsum bei Richtgeschwindigkeit (Anzeige dabei: 132 km/h) von 21,3 kWh (entsprechend 413 km) zeigt, dass längere Autobahnstrecken mit wenigen und kurzen Zwischenstopps problemlos machbar sind. Einmal mehr wird klar, dass eine strömungsgünstige Limousinen-Karosserie die beste Voraussetzung für Effizienz ist.

Der Mercedes EQE ist nach Abzug aller aktuellen Förderungen ab 58.427 Euro zu haben. Dafür gibt es den EQE 300 mit 180 kW Motorleistung. Die Batteriekapazität liegt bei 90 kWh. Der Testwagen war ein EQE 350+ mit 215 kW Leistung, Hinterachslenkung, Luftfederung und AMG-Paket. Bruttolistenpreis: 100.090,90 Euro.



Bevor wir näher auf die Reisetauglichkeit eingehen, sollen noch der Minimalwert von 15,5 kWh/100 km (gleich 581 km) auf einer Überlandfahrt und der Maximalwert von 32,2 kWh/100 km (271 km) bei Bleifuß genannt werden. Wer noch etwas bessere Verbrauchswerte erzielen will, sollte auf die Bereifung achten: Der Testwagen mit AMG-Paket hatte 255er-Reifen auf 20-Zoll-Felgen. Weniger ist bei der Reichweite hier mehr.

Plug & Charge funktioniert – endlich

Der Mercedes EQE hat an den Schnellladesäulen von Ionity und Aral Pulse gezeigt, dass er Plug & Charge beherrscht. Es genügt, das Kabel einzustecken, der Rest – also die Identifikation und die Freischaltung – funktionieren automatisiert. Dieses Feature ist wichtig, weil hier einer der wenigen Punkte war, an denen Tesla noch einen Vorteil verbuchen konnte. Jetzt konzentrieren sich die Fans der US-amerikanischen Marke darauf festzustellen, ob ein Tesla diesen Plug & Charge-Vorgang in kürzerer Zeit abschließt als die Konkurrenz. Alle anderen werden diesem Wettbewerb vermutlich nur eine geringe Relevanz einräumen.

In seinem Segment steht der Mercedes EQE vorerst weitgehend allein. Einen Audi A6 e-tron gibt es nur als Studie, das Serienmodell soll 2024 kommen. Etwas früher ist BMW dran, denn der i5 dürfte ab dem Sommer 2023 bei den deutschen Händlern stehen. Sobald der Hyundai Ioniq 6 verfügbar ist, drängt sich natürlich ein Vergleich auf. Kann das 800-Volt-System aus Südkorea einen Vorsprung beim Laden gegenüber dem 400-Volt-System des Mercedes beweisen?

Gezielte Vorkonditionierung für Ladestopps

Im Test haben wir an der Autobahn bei jedem Ladestopp weniger als zehn Minuten gestanden. Es war schlicht nicht notwendig, mehr Strom zu speichern. 170 kW Peakleistung mit Gleichstrom (Wechselstrom an der Wallbox: 11 oder 22 kW) erscheint nicht besonders viel, wenn ein Porsche Taycan 270 kW kann. So beeindruckend es sein mag, mit dem Porsche oder einem Elektroauto aus dem Hyundai-Konzern sehr hohe Zahlen am Display abzulesen, am Ende ist es immer die Verbindung aus exzellenter Aerodynamik, großer Batteriekapazität und hoher Ladeleistung, die das schnelle Fortkommen sichert. Dazu gehört inzwischen auch die Vorkonditionierung, also das gezielte Vorheizen oder Kühlen des Batteriesystems vor einem geplanten Ladestopp. Bei Außentemperaturen von über 30 Grad war jedenfalls im EQE auch bei harter Gangart kein Nachlassen der Ladeleistung feststellbar.

Den EQE gibt es vom 300 (Motorleistung 180 kW, ab 63.427 Euro bei bereits abgezogenem Herstelleranteil des Umweltbonus) bis zum AMG 53 4MATIC+ (460 kW, ab 109.778 Euro). Vermutlich lässt es sich mit dem Basismodell bereits großzügig leben: Der EQE 300 beschleunigt in 7,3 Sekunden auf 100 km/h, und die Reichweite dürfte mit der Standardbereifung und Heckantrieb am höchsten innerhalb des EQE-Spektrums sein. Und wirklich lahm ist auch das Basismodell nicht – gemessen an dem, mit dem sich der durchschnittliche W123-Kunde zufriedengab, erst recht nicht. Zur Erinnerung: Die Bandbreite der Leistung lag damals zwischen 40 und 136 kW.

Komfort und Sicherheit

Beim Testwagen EQE 350+ beträgt die Motorleistung 215 kW, was für einen Standardspurt in 6,4 Sekunden ausreicht. Bei 210 km/h ist Schluss. Das ist wahrlich weit mehr als nur genug. Fährt man auf der Autobahn 130 bis 180 km/h, kommt einem das gemütlich vor. Das liegt an der wirksamen Geräuschdämmung, die im konkreten Fahrzeug durch das Akustik-Komfort-Paket gesteigert wurde, und am sehr gekonnt abgestimmten Fahrwerk, das von der ebenfalls aufpreispflichtigen adaptiven Luftfederung Airmatic profitiert.