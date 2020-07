Inhaltsverzeichnis Test: Online-Plattformen für die Videosprechstunde beim Arzt Der Weg zum Termin Die Kostenfrage Showtime Einzelbesprechungen Fazit Interview mit Facharzt für Innere Medizin Dr. Henning Geldmacher Artikel in c't 16/2020 lesen

Nach Beginn der Coronapandemie mussten Ärzte schnell das Ansteckungsrisiko in ihren Praxen minimieren. Zehntausende Mediziner entschieden sich deshalb erstmals für die Videosprechstunde. Laut einer Studienreihe der Stiftung Gesundheit nutzten Ende April erstaunliche 52 Prozent der befragten deutschen Ärzte die Technik. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es erst 1,8 Prozent. Von den befragten Psychotherapeuten boten im April sogar 80 Prozent Gespräche via Webcam an.

Es kann sein, dass ein Teil der Ärzte das Angebot nach Abflauen der Pandemie wieder einstellen wird. Doch Vieles spricht dafür, dass die Videosprechstunde nun auch in Deutschland den Durchbruch geschafft hat, wie in der Schweiz und vielen anderen Ländern schon vor Jahren.

Schließlich lernen Ärzte und Patienten zurzeit quasi zwangsweise die Vorteile kennen: Patienten müssen nicht mehr eine halbe Stunde Auto fahren und eine Stunde im Wartezimmer herumsitzen, um zehn Minuten mit einer Ärztin zu sprechen. Diese wiederum kann zumindest diese Sprechstunden auch bequem von zu Hause aus anbieten. Und beide Seiten vermeiden jegliche Ansteckungsgefahr – egal, ob es um Corona, Grippe oder andere Erreger geht.