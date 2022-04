TheA500 Mini: Der Amiga 500 im Miniaturformat im Test

Nach dem C64 Mini hat Hersteller Retro Games nun Commodores 16-Bit-Computerklassiker Amiga 500 in die Moderne gebracht: Der "TheA500 Mini" strotzt mit Retro-Charme im kompakten Miniaturgehäuse, aber mit modernen Anschlüssen. Der Mini-Amiga kostet rund 130 Euro und kommt mit einer Tank-Mouse und einem Gamepad.

25 Spielklassiker sind vorinstalliert und in einer übersichtlichen und einfach zu bedienenden Oberfläche aufrufbar. Dabei sind etwa Klassiker wie "Speedball 2", "Alien Breed", "Pinball Dreams" und "Worms - The Director’s Cut". Per USB-Stick lassen sich weitere Titel spielen. Die Bildausgabe erfolgt in einer Auflösung von 720p (HD), wobei die Spiele im Original-Amiga-Seitenverhältnis verbleiben und skaliert werden.

So bunt wie die Amiga-und-Spiele-Bundles in den 1980ern: TheA500 Mini komplett verpackt.

Geschrumpfter Amiga 500

Das Gehäuse des TheA500 Mini wurde bis ins kleinste Detail dem Amiga 500 nachempfunden. Von den Gehäusefarben, den LEDs bis hin zum Keyboard: Es wirkt durch und durch wie ein geschrumpftes Original. Selbst die Haptik der leicht rauen Oberfläche wurde übernommen. Auch die Tastatur entspricht in Aufschrift und Farbe bis ins Kleinste Commodores Klassiker – leider nur als funktionslose Attrappe. Keine Taste lässt sich drücken. Via USB lässt sich aber eine externe Tastatur anschließen. Der Mini-Amiga nimmt über eine USB-C-Buchse an der Rückseite Strom auf. Die Bildausgabe erfolgt über den HDMI-Anschluss. Drei USB-A-Anschlüsse sind für Eingabegeräte wie Maus, Gamepad oder Tastatur vorgesehen.

Auf der Technischen Seite kommt System-on-Chip kommt der All Winner H6 mit einem Quadcore Cortex A53 sowie einer Mali-720-MP2-GPU zum Einsatz. 512 MByte DDR3-RAM sind integriert, die Software liegt auf 256 MByte Flashspeicher. Die Liebe zum Detail machte auch vor der Platine nicht halt: Wie beim Original wurde sie nach einem B52-Song benannt, in diesem Falle "Cosmic Thing".

TheA500 Mini mit Tank-Mouse und Gamepad.

Als Eingabegeräte sind eine Maus im amigatypisch-kantigen Tank-Design und ein dem Amiga-CD32-Controller ähnelndes Gamepad dabei. Ein je 1,8 m langes HDMI- und USB-C-Kabel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Sämtliches Zubehör ist farblich passend zum beigen A500-Mini-Gehäuse. Ein Netzteil fehlt – handelsübliche 5V/1A Mobil-USB-Netzteile funktionieren.

Die Tank-Mouse hat – wie das Original – zwei Tasten und ist nur minimal kleiner. Als Lasermaus entfallen die mühsamen Kugelreinigungen des mechanischen Vorbilds. Ansonsten ist sie von der Handhabung und von der Optik kaum zu unterscheiden. Das 8-Tasten-Gamepad ist an Anlehnung an das Amiga-CD32-Pad gestaltet. Zum Glück unterscheidet es sich in wichtigen Details: Die Verarbeitungsqualität ist besser, das Steuerkreuz agiert präziser. Die Schultertasten reagieren allerdings etwas behäbig. Beim Test mit Pinball Dreams war eine leichte Verzögerung von Drücken der Schultertaste bis zum Übertragen des Impulses zu spüren.

Hier testeten wir TheA500 Mini erstmals bei heise spielt und hatten dabei viel Spaß.

Dank USB-Anschluss lassen sich auch weitere Controller oder Mäuse anschließen. In unserem Test ließen sich ein XBox-360-Kabelcontroller, ein per Kabel angeschlossener PS4-Controller und ein Super-Retro-Cade-Gamepad einbinden. Selbst die Analogsticks lassen sich zur Steuerung nutzen. Per USB-Hub lassen sich weitere Geräte anschließen. Weiteres Zubehör wie Gamepads, Maus oder Joystick lassen sich über den Hersteller beziehen.