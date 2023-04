Inhaltsverzeichnis Tracking-Halterung für Online-Meetings: Pivo Max für Handys und Kameras im Test Dauerläufer Tracking Die Apps Fazit

Wer schon einmal einen Vortrag vor einer fest installierten Kamera gehalten hat, kennt das Problem: Zum einen will man nicht steif an einer Stelle stehen, sondern die Präsentation lebendig gestalten, zum anderen aber auch nicht aus dem Bild laufen. Die US-Firma Pivo bietet als Lösung Halter mit Auto-Tracking an, die den Protagonisten verfolgen und sich dabei komplett um die vertikale Achse drehen können.

Bislang gab es den Pivo Pod und Pod Lite für Handys. Hinzugekommen ist jetzt der wesentlich wuchtigere "Pivo Max", der mit seinem kräftigen Motor auch Tablets und sogar Kameras mit einem Gewicht von bis zu zwei Kilogramm dreht. Der Wechsel zum Kamerabetrieb ist einfach: Schraubt man die obere Halterung für Handy und Tablet ab, kommt auf dem unteren Sockel eine 3/8-Zoll-Schraube zum Vorschein, auf die sich jede übliche Kamera montieren lässt.

Im Unterschied zum Obsbot Me baut Pivo für die Verfolgung keine Kamera in seine Halter ein. Vielmehr setzt der Hersteller auf eigene Android- und iOS-Apps mit Trackingalgorithmus, die den Halter über Bluetooth steuern. Fürs Tracking muss das Mobilgerät ausreichend Rechenleistung und eine ordentliche Kamera besitzen. Pivo listet kompatible Smartphones auf seiner Website auf.