Türen ohne Schlüssel öffnen: Smarter Haustüröffner D301A von DoorBird

Smarte Schlösser sind meist für Haustüren von Einfamilienhäusern und für Wohnungstüren gedacht. Für Haustüren von Mehrfamilienhäusern gab es lange nur das "Nello One", ein mit der Gegensprechanlage in der Wohnung verbundenes WLAN-Modul. Es registriert das Klingeln an der Haustür und kann den Türöffner betätigen – dank Internetverbindung auch aus der Ferne auf Befehl vom Smartphone. Aber Aufgrund der Insolvenz des Herstellers ist das Nello One wohl bald nicht mehr nutzbar.

Mit dem "Türsprechanlagen IP Upgrade" D301A bietet DoorBird aber mittlerweile eine ähnliche Lösung an, die mit einem Listenpreis von rund 350 Euro allerdings mehr als doppelt so viel kostet wie seinerzeit das One.

Dafür leitet das DoorBird-Modul im Unterschied zum Nello One auch einen Audiodatenstrom aufs Smartphone, sodass man von überall mit der Person an der Haustür sprechen kann.