Inhaltsverzeichnis USB-Hubs mit vier Ports und 10 GBit/s im Test Messverfahren Hubs verbinden, Notebooks laden Netzteilfrust Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 26/2022 lesen

Die USB-Schnittstelle wird immer schneller. Die ersten USB4-Geräte verbinden sich mit 40 Gbit/s mit dem PC, eine Verdoppelung auf 80 Gbit/s ist bereits angekündigt. Und schnelle USB-SSDs sind nicht sehr teuer: Ab 80 Euro bekommt man welche mit 1 TByte Kapazität, die Daten mit rund 1 GByte/s liefern. Doch wer mehrere davon über einen USB-Hub mit dem PC verbinden will, wird oft von der Technik ausgebremst, obwohl die Spezifikation für USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s 2023 den zehnten Geburtstag feiert. Man muss schon genau hinschauen, um einen Hub zu finden, der 10 Gbit/s auch an mehrere "Downstream"-Ports für Peripheriegeräte durchleitet.

Viele Notebooks haben außerdem nur eine oder zwei schnelle USB-Schnittstellen, die häufig auch zum Laden dienen. Der Bedarf an USB-Hubs ist also da, vor allem an solchen, die das Notebook gleichzeitig auch laden können. Im ersten Test von 10-Gbit/s-Hubs Ende 2018 gab es noch verschiedene Probleme, mittlerweile aber müssten die USB-Hub-Chips ja ausgereift sein – Zeit also für einen neuen Test.

Sechs Hubs mit 10-Gbit/s-Ports haben wir uns auf den Prüfstand geholt. Axagon HMC-4G2, Club 3D CSV-1547, Delock 63261, Delock 64054, Inateck HB2025A und Startech HB31C3A1CPD3. Ausnahmsweise verwenden wir in diesem Beitrag einmal nicht die Marketingbezeichnungen der Geräte, sondern deren Bestellnummern. Denn eine Modellbezeichnung wie "Speedster 4 SuperSpeed USB-C 10 Gbps Hub with 4 USB Ports" ist nicht nur lang und variiert von einem Webshop zum nächsten, sie lässt sich vor allem nur schwer einem der Kandidaten eindeutig zuordnen – schließlich haben alle vier USB-Ausgänge und arbeiten mit der gleichen Geschwindigkeit. Apropos Geschwindigkeit: Die Brutto-Datenrate von 10 Gbit/s reicht in der Praxis für eine Übertragungsrate von etwas mehr als 1 GByte/s.