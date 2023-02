Inhaltsverzeichnis VR-Gaming in Spielhalle: Zero Latency in Hannover und Wien Die Spiele Die Technik Aktion und Reaktion Fazit

Weltweit können Gamer an 69 Standorten Virtual-Reality-Spiele mit der Technik Zero Latency erleben. Das gleichnamige australische Unternehmen verkauft seine VR-Spieleumgebung inklusive Hardware an Lizenznehmer, die ihr Geschäft jeweils autonom betreiben. Im deutschsprachigen Raum gab es bisher eine Halle in München mit Technik der zweiten Generation, in der Teilnehmer noch einen Rucksack samt Rechner tragen müssen. In Hannover und Wien steht nun die dritte Zero-Latency-Generation, in der Gamer lediglich das VR-Headset und den Gewehrcontroller tragen. Wir haben die Free-Roam-VR-Umgebung in Hannover ausprobiert – sie liegt unauffällig in einem Hinterhof an der Lister Meile nahe dem Hauptbahnhof.

Hinsichtlich des Eventcharakters für kleine Gruppen ist Zero Latency mit Escape Rooms und Lasertag vergleichbar. VR-Spiele bietet auch das Unternehmen Hologate an. Die kleinere Hologate-Arena findet auch im Kinofoyer, der Bowlingbahn, einer Trampolinhalle oder im Freizeitpark Platz. Dementsprechend zahlreicher sind die Hologate-Standorte. The Void, ein weiterer VR-Spielhallenanbieter, hingegen setzt auf effektreiche Immersion, beispielsweise mit Wind und Wärme, unterschiedlichen Fußbodenbelägen oder Hebeln und Kisten, die ihre Entsprechungen im VR-Spiel finden. Das macht die Umgebung aber auch unflexibel. Bis zur Schließung im März 2020 gab es nur wenige Leuchtturmstandorte für The Void, beispielsweise in New York, Orlando, London und Dubai. Das angekündigte Comeback ist ungewiss.

Auch Zero Latency braucht viel Platz pro Gast. Bis zu acht Spieler können in einer zwölf mal zwölf Meter großen Arena einen von sechs verschiedenen VR-Titeln ausprobieren. Zur Auswahl stehen "Far Cry VR" von Ubisoft sowie die Eigenentwicklungen "Outbreak Origins", "Undead Arena", "Sol Raiders", "Singulariy" und "Engineerium". Wir haben uns wie die meisten Kunden für den Topseller Far Cry entschieden, der sich an die dritte Ausgabe der beliebten Egoshooter-Reihe anlehnt und auf einer tropischen, von blutrünstigen Piraten heimgesuchten Insel spielt.