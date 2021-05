Inhaltsverzeichnis VW Tiguan e-Hybrid im Test: Elektrisch auf der Kurzstrecke E-Antrieb im Getriebe statt an der Hinterachse

Vieles anders, nichts wirklich besser

"Man sollte eine wirklich gute Sprachsteuerung beilegen"

Noch etwas Reichweite herausholen Ernüchternder Stromverbrauch Datenblatt Preisliste

Mit der Modellpflege ist Volkswagens kompaktes SUV-Modell VW Tiguan nun auch als Plug-In-Hybrid erhältlich. Folgerichtig angesichts dank staatlicher Subventionen steil steigender Nachfrage nach elektrifizierten Antrieben und einfach für Volkswagen, weil ein in die Plattform passender Antrieb bereits vorhanden ist. Über die Adaptation des aus VW Golf und VW Passat GTE (Test) bekannten "eHybrid" hinaus präsentiert sich der Tiguan hingegen wenig verändert. Volkswagen experimentiert nicht mit einem Auto, das schon lange das beliebteste SUV-Modell und der bestverkaufte VW ist. Nur in Deutschland liegt der Golf noch leicht in Führung.

E-Antrieb im Getriebe statt an der Hinterachse

Der Antrieb des Tiguan eHybrid besteht aus einem turbogeladenen 1,4-Liter-Ottomotor mit 110 kW und 250 Nm, einer E-Maschine im Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe mit 85 kW sowie einer 13, netto 11 kWh fassenden Batterie vor der Hinterachse. Das Systemdrehmoment beträgt bis zu 400 Nm, die höchste Leistung 180 kW. Der elektrische Zweig ist genügend kräftig für batterieelektrische Fahrten, die Reichweite genügt für die 30 km des Durchschnittspendlers. Beim eHybrid grundsätzlich nicht erhältlich ist der Allradantrieb: Den Platz fürs hintere Differenzial und die Haldexkupplung beansprucht bei ihm die Batterie. Da die E-Maschine im Getriebe sitzt, kann sie ohnehin nicht in der sogenannten "P4-Anordnung" elegant effizient direkt auf die Hinterräder wirken.

Das Cockpit ist nun stärker vom erstmals im VW Golf 8 (Test) eingeführten Bediensystem geprägt, was nicht jeden begeistern dürfte. Erkennbar an den Touch-Slidern macht es bei der Bedienung vieles anders, aber nichts wirklich besser. Mein Kollege Martin hat das so nett emotional in Worte gefasst, dass ich mich ihnen gern anschließen möchte: "Schön, dass VW den beliebten Tiguan im vergangenen Jahr so eifrig überarbeitet hat. Wer zum *** ist denn auf die Idee gekommen, die Drehregler für die Klimaautomatik gegen Touchflächen auszutauschen? Ein Rückschritt! Soll vermutlich moderner aussehen, was in dieser Umgebung seltsam erscheint."