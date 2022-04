Inhaltsverzeichnis Valve Steam Deck im Test: Mobile Spielkonsole auch als Linux-PC nutzen Bedienbarkeit und Speichervarianten Leistung und Funktionen Spielauswahl und Anschlüsse Alternative Software und Steam Deck als Linux-PC Fazit und Testtabelle Artikel in c't 9/2022 lesen

Mit dem Steam Deck können Sie Ihre PC-Spiele am heimischen Rechner unterbrechen, wortwörtlich in die Tasche stecken und unterwegs weiterspielen – im Zug, in der Bahn oder auf dem Sofa. An einen externen Monitor oder Fernseher angeschlossen ersetzt der Handheld den PC oder die Spielkonsole.

Das Steam Deck gibt es ausschließlich über Valves Steam-Plattform und zwar in drei Varianten für 419 bis 679 Euro, die sich in Speicher und Ausstattung unterscheiden. Direkt bestellen können Sie das Gerät aufgrund begrenzter Bestände derzeit nicht. Stattdessen sichert eine Anzahlung von 4 Euro einen Platz auf der Warteliste, die Valve seit Ende Februar nach und nach abarbeitet.

Wer jetzt reserviert, erhält das Steam Deck voraussichtlich erst nach dem dritten Quartal 2022. Wir haben die 256-GByte-Variante des Steam Decks für 549 Euro getestet.