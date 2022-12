Inhaltsverzeichnis Vergleichstest: Diese Kameras liefern die beste Bildqualität bei wenig Licht ISO in aller Kürze Signal-Rausch-Verhältnis Blick auf die Laborwerte Blick auf die Praxisaufnahmen Exkurs: Smartphone bei wenig Licht Fazit

Licht ist in dieser Jahreszeit ein knappes Gut. Anfang Dezember geht die Sonne beispielsweise in Hannover erst gegen 8 Uhr auf und ab 16 Uhr schon wieder unter. Nur etwas mehr als acht Stunden lang kommen wir in den Genuss von Tageslicht – und selbst das oft eingetrübt von Nebel oder einem bewölkten, grauen Himmel.

Für Fotografen ergeben sich die spannendsten Motive jetzt in der Dunkelheit des Abends und der Nacht: Das Lichtermeer des Weihnachtsmarktes ist selbst oft ein Foto wert, in Porträts zaubert es außerdem eine besonders farbenfrohe Hintergrundunschärfe. Auf einem erhöhten Spot kann man nun außerdem sehr dynamisch das Leuchten der Städte einfangen und da es sehr früh richtig dunkel wird, kann man nun ohne zu lange aufzubleiben, auf die Jagd nach Sternenfotos gehen.

Doch welche Bildqualität kann man bei wenig Licht tatsächlich erwarten? Um das zu klären, haben wir uns aktuelle spiegellose Systemkameras angeschaut und sie ausschließlich bei Dunkelheit und mit entsprechend hohen ISO-Werten eingesetzt. Das Testfeld besteht aus den folgenden Modellen: