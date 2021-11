Inhaltsverzeichnis Vier 3D-Lautsprecher für Dolby Atmos und 360 Reality Audio im Test Wo spielt die Musik Einrichtung Erweiterungsmöglichkeiten und Klangqualität Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 24/2021 lesen

Nachdem Spotify mit seiner Musik-Flat in komprimierter Qualität die Hörgewohnheiten der weltweiten Kundschaft auf den Kopf gestellt hat, versuchen andere Anbieter, dem klanglichen Einerlei des Branchenprimus etwas entgegenzusetzen: höhere Audioqualität und 3D-Musikformate. Um in den Genuss der neuen klanglichen Vielfalt zu kommen, braucht man geeignete Abspielgeräte. Neben dem privaten Konsum über Kopfhörer spielen Aktivlautsprecher hierbei eine entscheidende Rolle, da sie in vielen Haushalten als Radioersatz oder in Kombination mit einem Sprachassistenten einen festen Platz haben.

Vier vernetzte Aktivlautsprecher mit 3D-Funktion von Amazon, Denon, Sonos und Sony stehen im Fokus dieses Artikels. Trotz kompakter Bauweise spielen sie 3D-Musik in den gängigen Formaten Dolby Atmos oder Sonys 360 Reality Audio (360RA) ab.

Aus Amazons Echo-Serie gab es anfangs nur auf die Sprachassistentin Alexa zugeschnittene "Sabbelbüchsen" mit minderer Soundqualität. Mit dem 3D-fähigen Echo Studio will Amazon auch Kunden mit klanglich höheren Ansprüchen gefallen. In die gleiche Kerbe schlägt Sony mit den SRS-RA3000. Die Japaner haben das Thema 3D-Musik mit dem hauseigenen Format 360RA nach vorne gebracht. Sony Music liefert als Label entsprechende Inhalte, der RA3000 ist das dazu passende Abspielgerät, das ein besonders räumliches Musikvergnügen verspricht. Mit im Test sind auch zwei Mini-Soundbars.