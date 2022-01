Inhaltsverzeichnis Vier Supermarkt-Apps mit Bezahlfunktion im Vergleich

Rabatte Ware, Punkte, Geld Spiel- und Datensammelautomaten Einzelbesprechungen Fazit Vergleichstabelle Artikel in c't 2/2022 lesen

Kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen und dabei direkt Rabatte und Bonuspunkte im Supermarkt mitnehmen – das versprechen die vier getesteten Apps von Edeka, Lidl, Netto sowie von Payback, womit man bei diversen Händlern Punkte sammeln kann.

Doch für den Lebensmitteleinzelhandel gibt es angesichts des intensiven Wettbewerbs nichts zu verschenken. Unser Test erklärt, warum sich das für die Konzerne lohnt und welche Daten Kunden im Gegenzug für Vergünstigungen preisgeben müssen. Zudem haben wir geprüft, wie sicher die integrierten Bezahlfunktionen an der Kasse sind und ob sie sich gut handhaben lassen.

Wer mit der App Rabatte und andere Einkaufsvorteile ergattern will, muss sich beim Anbieter registrieren. Andernfalls funktioniert Payback überhaupt nicht, während sich die übrigen Supermarkt-Apps auf die Anzeige von Wochenprospekten und die Marktsuche beschränken, was auch jede Navi-App kann. Edeka und Netto geben sich genügsam und fragen nach dem Namen, der Mailadresse (die per Klick in einer Bestätigungsmail verifiziert werden muss) und einem Passwort.