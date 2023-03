Inhaltsverzeichnis WLAN-Repeater im Test: Devolo WiFi 6 3000 und 5400 Ausgemessen Fazit und Testtabelle Artikel in c't 6/2023 lesen

Manchmal ist das WLAN beim Weiterleiten des Internetzugangs schneller als der alternative Weg über die Hausstromleitungen (Powerline). Deswegen bietet der Powerline-Pionier Devolo seit einigen Jahren auch WLAN-Repeater an.

Die Geräte erweitern im Repeater-Modus ein Router-WLAN. Per LAN-Kabel an den Router gehängt spannen sie als Access-Point ein eigenes Funknetz auf. Der AP-Modus wird beispielsweise nützlich, wenn man einen vom Provider gestellten alten Router mit modernem WLAN weiterbetreiben will.

Die Neulinge WiFi 6 Repeater 5400 (links) und 3000 funken parallel in den klassischen WLAN-Bändern 2,4 und 5 Gigahertz gemäß IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), auf 5 GHz optional mit doppelter Signalbreite (160 Megahertz).