Inhaltsverzeichnis Was das zweite Mini-Funktionsupdate für Windows 11 bringt Jetzt! Also bald. Neues in Apps Weitere Spielereien Fazit Artikel in c't 8/2023 lesen

Windows 11 soll nicht nur jeden Herbst ein großes Funktionsupdate bekommen, sondern seit Version 22H2 auch hin und wieder "Momente" – so nennt Microsoft neue Funktionen, die einfach per regulärem Update auf den PC kommen. Das erste Mal geschah das kurz nach Veröffentlichung der Version 22H2 im Herbst 2022.

Seit Anfang März 2023 gibt es das zweite Funktionspäckchen. Die Neuerungen stecken im optionalen kumulativen Update KB5022913 vom 28. Februar, das die Build-Nummer des Systems auf 22621.1344 anhebt.

Und weil die Updates kumulativ sind, also stets auch alle vorigen Veränderungen enthalten, bekommt die Änderungen auch, wer optionale Updates ignoriert – nur etwas später, in diesem Fall also am 14. März, Microsofts März-Patchday.