Inhaltsverzeichnis Webcams mit IR-Kamera für Windows Hello im Test Anbringung Bildqualität und Ton Einzelbesprechungen Fazit

Die biometrische Anmeldung mit Windows Hello ist äußerst praktisch: Einfach kurz in die Kamera schauen, schon entsperrt sich der Windows-PCs. Allerdings braucht es dafür eine passende Infrarot-Kamera und die steckt bislang nur in wenigen Notebooks: In Microsofts Surface-Geräten natürlich sowie in einigen ausgewählten Notebooks von Asus, Alienware, Dell, HP, Lenovo und Razer. Wer Windows Hello an anderen Rechnern nutzen möchte, braucht eine Webcam, die die Gesichtserkennung per IR-Sensor beherrscht.

Wir haben uns eine preiswerte Webcam mit Full-HD-Auflösung und eine hochwertige 4K-Webcam näher angeschaut, die beide den Desktop über ihre eingebaute IR-Diode entsperren können: Lenovos FHD 500 Webcam gibt 1920 × 1080 Bildpunkte aus, nutzt ein Fixfocus-Objektiv und verbindet sich per USB-C mit dem PC. Der kompakte USB-C-Anschluss findet sich auch an Dells 4K-Webcam WB7022, die Videobilder mit 3840 × 2160 Bildpunkten erzeugt.

Eines gleich vorweg: An beiden Kameras funktionierte die Windows-Hello-Erkennung im c't-Test einwandfrei.