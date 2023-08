Inhaltsverzeichnis Webdienste zur KI-gestützten Erstellung von Präsentationen im Test Testfeld Einfach ausprobieren Ergebnisse, Design und Bildeinsatz Einzelbesprechungen Fazit und Testtabelle Artikel in c't 19/2023 lesen

Eine gelungene Präsentation entsteht erst aus dem Zusammenspiel von relevanten und inhaltlich korrekten Texten plus dazu passenden, informativen Bildern. Die einzelnen Seiten einer Präsentation sollten sinnvoll aufeinander aufbauen. Auch eine harmonische Gestaltung, deren Stil dem Thema entspricht, gehört zum perfekten Gesamteindruck. Für ein rundum gutes Ergebnis gilt es also, geeignetes Material zusammenzutragen und vieles zu bedenken – genau deshalb kostet eine überzeugende Präsentation soviel Zeit.

Unterstützt von generativer KI wollen diverse Webdienste ihren Nutzern diese Arbeit abnehmen oder zumindest erleichtern. Sie kombinieren KI-Texte mit KI-generierten oder von einer KI aus dem Web gefischten Bildern und arrangieren alles auf mehreren Seiten eines längeren Dokuments. Nach dem Vorbild klassischer PowerPoint-Dateien heißen die einzelnen Seiten in der Regel Folie oder Slide, die gesamte Foliensammlung wird als Präsentation oder Deck bezeichnet. Aber schaffen die Dienste es, eine vollständige Präsentation zusammenzustellen, die man ohne weitere Bearbeitung als Grundlage für einen Vortrag verwenden kann?

Dieser Anspruch an einen Webdienst für Präsentationen ist nicht realistisch. Die meisten geschäftlichen Präsentationen enthalten Umsatzzahlen oder andere wichtige Kennwerte, die man einem Webdienst aus Übersee nicht anvertrauen möchte. Für das Design von Präsentationen gelten in den meisten Firmen feste Vorgaben, beispielsweise ein Farbschema, das mit den Farben des Firmenlogos harmoniert. Das Logo selbst hat in der Regel auf allen Folien seinen festen Platz. Die Ausgangsfrage dieses Artikels lautete daher eher: Was darf man von Webdiensten dieser Art überhaupt erwarten und inwieweit taugen deren Werke als Grundlage und Inspiration für eigene Präsentationen?