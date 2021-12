Inhaltsverzeichnis Website erstellen mit KI: Fünf Website-Baukästen im Test Einsatzbereiche von KI Wix Jimdo 10Web Bookmark Zyro Kein Abgesang auf die Designer

Die Kombination Webdesign und Künstliche Intelligenz (KI) ist vielversprechend, aber nicht brandneu: Schon im Jahr 2010 machte das Start-up "The Grid" mit dem Hype-Thema Schlagzeilen – und gute Geschäfte. Der damalige Trendsetter ist inzwischen zwar gescheitert. Dennoch haben sich in seinem Fahrwasser zahlreiche neue Angebote mit Tools für das KI-Webdesign etabliert. Deren Versprechen: eine schicke Website in kurzer Zeit und ohne viel Aufwand.

Dieser Artikel nimmt fünf interessante Kandidaten genauer unter die Lupe und untersucht sie auf ihre KI-Fähigkeiten. Dabei handelt es sich konkret um die Webdienste Wix, Jimdo, 10Web, Bookmark und Zyro. Wir zeigen, an welchen Stellen die KI bei der Umsetzung der Websites zum Einsatz kommt und wie gut ihre Arbeit wirklich ist.

Einsatzbereiche von KI

Viele denken bei KI immer noch an selbstfahrende Autos, Algorithmen, die Probleme eigenständig lösen, oder digitale Sprachassistenten wie Alexa oder Siri. Im Bereich Webdesign soll die KI die Aufgabe eines Webdesigners übernehmen und am Ende eine ansprechende Website liefern. Forschungsergebnisse haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass das Webdesign die Besucher sofort überzeugen muss – ansonsten haben diese bereits nach wenigen Sekunden das Interesse verloren. Dabei muss das Design nicht unbedingt kreativ sein, sondern vor allem zu den Inhalten passen, die sie den Besuchern präsentieren.