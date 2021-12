Inhaltsverzeichnis Last-Minute-Geschenke für IT-Nerds im Test: Von Smart Home bis Gaming Smart Home Licht Sound Gaming

Die Tanne ist geschmückt, das zünftige Essen steht auf dem Tisch, die Geschenke liegen bereit zum Auspacken: So stellt man sich Weihnachten vor. Allerdings stellt sich solch ein Turm voller Geschenke nicht von alleine hin. Zuerst benötigt man einige originelle Ideen – und davon haben wir einige zusammengesucht. In diesem Artikel finden Sie eine Reihe an Gadget-Kurztests, die 2021 erschienen sind. Da wäre etwa die smarte Wanduhr, die Einträge aus einem verknüpften Kalender anzeigt oder ein Set mit mehreren Leuchtsticks, aus denen man ein Lichtkunstwerk basteln kann. Etwas spezieller ist die Audiobrille: Sie eignet sich für Leute, die genug von klobigen Headsets haben.

Damit Sie nicht alle Kurztests einzeln durchgehen müssen, haben wir sie hier gebündelt. In den Kategorien Smart Home, Licht, Audio und Gaming finden Sie sicher noch ein passendes Geschenk für Verwandte, Freunde oder Kollegen – oder für jemanden, der schon alles hat. Viel Spaß beim Stöbern und frohe Weihnachten!