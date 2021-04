Inhaltsverzeichnis Wi-Fi-6-Router für 10-Gigabit-Ethernet: QNAP QHora-301W im Test Performance

Keinerlei IPv6 Fazit und Testtabelle Artikel in c't 10/2021 lesen

QNAP bietet seinen WLAN-Router QHora-301W unter dem Stichwort SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) Firmen an, die mehrere Standorte und daheim Tätige auf besonders einfache Weise mit einem vermaschten VPN vernetzen wollen. Das Gerät liefert aber auch einzeln betrieben nützliche Funktionen und hohen Durchsatz.

Dafür bringt es einen potenten Prozessor (System-on-Chip IPQ8072A von Qualcomm mit vier 2,2 GHz flotten ARM-Kernen vom Typ Cortex A53), zwei Multigigabit-Ethernet-Ports bis 10 GBit/s, vier herkömmliche Gigabit-Ethernet-Buchsen sowie Wi-Fi-6-WLAN mit.

Der QHora-301W kann mindestens 16 logische Netze (VLANs) aufspannen, diese per VLAN-Tagging ins LAN führen und vier davon – eines als vordefiniertes Gastnetz – auch im WLAN anbieten (Multi-SSID). So lässt sich das interne Netz von jenem für Besucher und dem für IoT-Geräte trennen. Das Einrichten per Browser fällt Admins dank klar gestalteter Webseiten leicht, die in immerhin 23 Sprachen bereitstehen.