Anleitung: 4K/HDR-Filme im MKV-Format am Mac schauen HDR: Ja, aber nicht immer Beste Bildqualität erreichen Player auswählen Fazit

Wer einmal einen Kinofilm wie "Black Panther" von Marvel in 4K-Auflösung mit 3840 × 2160 Bildpunkten und erhöhtem Kontrastumfang (High Dynamic Range, HDR) gesehen hat, will so ein farbintensives und brillantes Bild nicht mehr missen.

Solche Filme schaut man üblicherweise an einem passenden TV-Gerät über Apps wie Netflix oder einen angeschlossenen Streaming-Client. Das geht aber auch direkt am Mac. Die hier vorgestellten Player können das auch mit Filmen im weit verbreiteten MKV-Container.

Die Desktop-Macs iMac Pro und iMac (ab 2020) mit mindestens macOS Catalina (10.15) können 4K/HDR-Videos abspielen. Bei den Notebooks klappt das mit dem MacBook Air (ab 2018, externe HDR-Ausgabe nur M1-Modelle) und dem MacBook Pro (ab 2018).