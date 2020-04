Inhaltsverzeichnis WinDRBD – Replikationscluster DRBD für Windows Storage-Cluster für Windows WinDRBD basiert auf der Linux-Version Praxis-Erfahrungen beim Management Fazit Artikel in iX 4/2020 lesen

Microsofts Verhältnis zu Linux hat sich in den letzten Jahren deutlich entspannt. Für ihr Windows Subsystem for Linux 2 haben die Redmonder einen eigenen Kernel veröffentlicht, und auch sonst beteiligen sich Microsoft-Entwickler aktiv am Linux-Kernel.

Freilich wurden die einstigen Kontrahenten nicht von heute auf morgen ein Traumpaar – und manche Sticheleien haben im Netz Kultstatus erreicht. Besonders beliebt war stets der 1. April: Mal verkündete Linus Torvalds, er arbeite künftig für Microsoft. Ein anderes Mal, im Jahre 2010, erklärte die Firma Linbit, sie werde ihr Produkt DRBD in Zukunft auch für Windows zur Verfügung stellen.

Knapp zehn Jahre später stellt Linbit ganz ohne Jux WinDRBD als Betaversion zur Verfügung. Sie ist genau das, was man erwarten würde: eine eigens für Windows adaptierte Version von DRBD, die die Replikationsfunktion auch auf Windows-Systeme bringen soll.