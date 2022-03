Inhaltsverzeichnis Windows UI Library 3 im Test: Voller Zugriff auf alle Betriebssystem-APIs Der Weg zu WinUI 3 Neuer GUI-Designer Kein Universal Windows Platform Fazit Artikel in iX 3/2022 lesen

Die Windows UI Library 3 (WinUI 3) ist anders als ihre beiden Vorgänger von der Universal Windows Platform losgelöst und läuft nicht zwingend in einer Sandbox. WinUI 3 kann daher alle APIs des Betriebssystems und der installierten Anwendungen ansprechen und somit alle Ressourcen des lokalen Systems und alle Netzwerkprotokolle nutzen.

Version 3 der Windows UI Library hat Microsoft auf der BUILD-Konferenz 2020 als Teil von Project Reunion angekündigt. WinUI 3 ist nun eine eigenständige GUI-Bibliothek, die Entwickler über C++ und C# ansprechen können. WinUI 3 ist wie UWP/WinUI 2 in C++ geschrieben.

Eine Sprachanbindung an Rust ist von der Nutzergemeinde gewünscht und mittlerweile rudimentär möglich. Über eine Integration in JavaScript/TypeScript spricht aber niemand mehr. Die Oberflächenbeschreibung in WinUI 3 basiert auch weiterhin auf XAML.