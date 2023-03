Inhaltsverzeichnis Wine 8: Windows-Emulator für Linux im Test Gelungenes Facelift Treiberunterstützung und Support Controller-Support und Audio-Decoder Fazit Artikel in iX 3/2023 lesen

Wine ist kein Emulator, behaupten dessen Entwickler gern. Ob man dieser Aussage zustimmt oder nicht, darüber lassen sich vortreffliche akademische Diskussionen führen. Denn richtig ist durchaus, dass Wine anders als ein Hypervisor keinen kompletten Computer emuliert, eindeutig also kein Hypervisor ist. Wine konvertiert die Windows-Systemaufrufe gestarteter Programme so, dass sie sich auf Bibliotheksaufrufe unter Linux abbilden lassen. De facto emuliert Wine also ein Windows für Programme, die in Wine gestartet sind.

So oder so, die Nutzerschaft freut sich: Vor einigen Jahren noch galt Wine als die Software für Unternehmen und Heimanwender, die aus irgendwelchen Gründen Windows-Anwendungen auch unter Linux benötigten. Dem ewigen Argument etwa, Microsoft Office sei ja ohnehin der Standard und Linux somit unbrauchbar, weil man das Office-Paket kaum sinnvoll nutzen könnte, trat Wine entschieden entgegen. Und nicht nur dort: Wine war lange integral für Spiele, die unter Linux laufen sollten, ursprünglich jedoch aus der Windows-Welt kamen. Jedoch hat der Hype um Wine in den vergangenen Jahren gelitten. Das liegt zum Beispiel daran, dass sich Word, Excel & Co. heute problemlos in der Cloud aus einem Linux-Browser heraus nutzen lassen.

Martin Gerhard Loschwitz Martin Gerhard Loschwitz ist freier Journalist und beackert regelmäßig Themen wie OpenStack, Kubernetes und Ceph.

Zum Handkuss kommt Wine bis heute trotzdem in etlichen Einsatzszenarien, und seine Entwicklung schreitet aktiv voran. Kürzlich veröffentlichten die Entwickler die Version 8, die mit insgesamt über 8700 Änderungen im Gepäck daherkommt. Was aber haben Anwender davon? Und lohnt es sich in Zeiten, in denen sich Linux-Anwendungen problemlos unter Windows betreiben lassen, überhaupt noch, eine solche Software zu nutzen? iX fühlt Wine 8 genauestens auf den Zahn.