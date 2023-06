Inhaltsverzeichnis Elektroauto BMW i4 eDrive35 im Test: Würde ich nehmen Erst mal einstellen

Alte Ehe Betreutes Fahren bis völlig unassistiertes Fahren Technische Daten

Wir kennen alle das Problem: Sie möchten kochen, aber der Käse ist alle, und den richtigen Käse gibt es nur in, sagen wir: Maastricht, hin und zurück 862 km. Normalerweise würden Sie das mit dem Sechszylinder-Diesel-Defender fahren, der reißt das auf einer Arschbacke ab. Doch o weh! Die Frau hat den Defender genommen, um zur Arbeit zu fahren! Der Sohn hat indes das Familienfahrzeug Neoplan Skyliner (auch mit Sechszylinder-Diesel) genommen, um mit seinen Kumpels nach Lloret de Mar zu schaukeln! Es ist nur noch die für Stammtischfahrten angeschaffte E-Limousine da. Doch mit Elektro, da müsste man für diese Distanz ja gucken, wie und wo man am besten lädt, das nervt total. Diesem weitverbreiteten Problem begegnet BMW wie andere mit einem vollautomatischen Ladeplaner, den ich anhand des i4 eDrive35 ausgiebig testen wollte, denn der hat die kleinste Batterie der i4-Reihe.

Bild 1 von 19 BMW i4 eDrive35 außen (19 Bilder) Der i4 ist ein ganz schönes Auto geworden. Man wusste auch schon, wie er ankommen wird, weil die Plattform ja vorher schon gut angenommen wurde.

(Bild: Clemens Gleich)

Erst mal einstellen

Einen Teil der Frage "Warum ist der gut?" kann die Herkunft beantworten. Der i4 teilt sich mit Modellen wie den 4ern die Plattform, eine Mischplattform für Verbrenner und Batterieautos (CLAR II). Das hat den Nachteil, dass die nicht nur für einen batterieelektrischen Antrieb gebaut wird, bei dem folglich vorne viel Platz leer bleibt. Einen Frunk spart sich BMW. Ich kann gut darauf verzichten, so ein Plastikeimer gibt aber immer ein paar PR-Punkte, BMW. Die Plattform hat den Vorteil, dass die ganzen Erfahrungen der anderen Autos hier einfließen. Der i4 rollt los und wer den 3er oder andere 4er mag, wird ihn sofort lieben. Ich finde es gut, dass der i4 einige cW-Punkte fürs Design liegen lässt (cW=0,24). Denn da die aerodynamische Seifenstückform Reichweite bringt, wird sie immer häufiger. Bei den Limousinen geht BMW hier den Weg Teslas mit ansprechendem Design und das wird seine Freunde finden, genauso wie die Seifenstücke ihre Freunde durch Funktion finden.

Von anderen Münchner Modellen bekannt: Man kann jedes Fitzelchen einstellen, und man sollte das auch, denn viele dieser Einstellungen schalten nerviges Verhalten ab, das anderswo einfach ertragen werden muss. Man macht das ja typischerweise nur ein Mal pro Autokauf. BMW-Fahrer wissen dann schon vom Vormodell, was sie mögen. Ich schaltete zum Beispiel den automatischen Ladeplaner ein (findet sich in den Navi-Einstellungen), die Geschwindigkeits-Begrenzungs-Übernahme in den Tempomaten ein, das Kabinen-Fahrgeräusch ("IconicSounds") aus, und den Tempomat "an Streckenverlauf anpassen" aus, weil langsamer werden für Kurven mehr Strom kostet und bei allen diesen Automatiken bei allen Herstellern obendrein aussieht, als könne der Pilot Kurvenradien nur auf dem Niveau eines Hundertjährigen während seiner ersten Fahrstunde einschätzen. Weg damit!