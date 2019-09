Inhaltsverzeichnis Xiaomi Mi 9T: Günstiges Android-Smartphone mit Triple-Kamera und ohne Notch

Kamera mit drei Objektiven



Nachtmodus Fazit und Testtabelle Artikel in c't 19/2019 lesen

Das Android-Smartphone Xiaomi Mi 9T bringt für rund 350 Euro eine verlockend gute Ausstattung mit. Das auffälligste ist wohl der 6,4 Zoll große, kontraststarke AMOLED-Bildschirm, der fast keine Ränder hat – und keine Notch. Stattdessen verbirgt sich die Frontkamera in einem Pop-up-Mechanismus an der Oberseite des Gehäuses. Letzteres hat einen glatten Metallrahmen und eine Rückseite aus Glas, was zu einem etwas glitschigen Handling führt. Die obligatorische Silikonhülle liegt bei, wobei die auch den hübschen Carbon-Look der Rückseite verdeckt – was für ein Dilemma.

Dazu gibts einen Snapdragon 730, 6 GByte RAM und 128 GByte internen Speicher, auf einen SD-Kartensteckplatz muss man verzichten. Der Prozessor liegt performancemäßig in etwa gleichauf mit dem älteren Snapdragon 835. Dazu passt, dass das 9T im Alltag jederzeit flüssig läuft. Auch über den Akku können wir uns nicht beklagen: Über 16 Stunden YouTube und ähnlich langes WLAN-Surfen gehören zu den besseren Werten, die wir in jüngerer Vergangenheit ermittelt haben. Der Fingerabdrucksensor befindet sich im Display. Er reagierte im Test zuverlässig, wenngleich nicht so schnell wie moderne konventionelle Sensoren. Auch NFC, etwa zum Bezahlen per Google Pay, ist vorhanden – anders als bei etlichen anderen Xiaomi-Smartphones.

Auf dem Mi 9T läuft Android 9, das der Hersteller mit seiner Oberfläche MIUI 10 versehen hat. Das ist an sich nicht verkehrt: Das System bringt einige praktische Erweiterungen mit, etwa eine Anzeige des Mobildatenverbrauchs im Systemmenü und eine recht komfortable App-Verwaltung. Das Einstellungsmenü ist allerdings ein unaufgeräumter Wust.