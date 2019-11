Inhaltsverzeichnis Xiaomi Mi Projector 150": Kurzdistanzbeamer mit Lasertechnik Lichtquelle nicht tauschbar

Bildqualität Fazit und Testtabelle Artikel in c't 24/2019 lesen

Wer Videos im Wohnzimmer auf einer großen Leinwand schauen will, muss den Projektor so platzieren, dass weder Stolperfallen durch herumliegende Kabel entstehen noch das Gerät die Sicht der Zuschauer stört. Mit einem Kurzdistanzprojektor ist das einfach: Der Beamer wird quasi direkt an die Projektionsfläche gerückt.

Über eine spezielle Weitwinkeloptik oder mit Umlenkspiegeln erzeugen die Beamer aus kurzer Distanz ein großes Bild, wobei Geräte mit Spiegeloptik deutlich dichter an der Leinwand stehen dürfen. Der getestete Xiaomi Mi 150" projiziert aus nur 22 Zentimeter Entfernung ein Bild mit 100 Zoll, also 2,50 Meter Diagonale. Der Projektionsabstand ergibt sich aus Diagonale mal Projektionsverhältnis. Davon muss man noch den Abstand zwischen Gerätefront und Projektionsoptik im Beamer abziehen – beim Mi etwa 26 Zentimeter. Die exakten Abstände weichen oft etwas ab.

Da es sich bei der Optik um eine Festbrennweite handelt, kann man die Bildgröße nur über den Projektionsabstand anpassen. Dabei verändert sich auch die Projektionshöhe – wichtig für eine geplante Deckenmontage. Für letztere kann der Mi die Projektion horizontal und vertikal spiegeln und zusätzlich eine Trapezkorrektur durchführen.