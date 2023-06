Inhaltsverzeichnis Yamaha ZG01: USB-Audiointerface für Gamer und Streamer im Test Anschlüsse und Effekte Fazit und Testtabelle Artikel in c't 16/2023 lesen

Offenbar weiß Yamaha selbst nicht so recht, als was es sein ZG01 bezeichnen soll: Der beiliegende Start Guide nennt das Gerät "Game Streaming Mixer", die deutsche Website spricht von "Game-Streaming Audiomixer", und laut Anleitung handelt es sich schlicht um eine "USB-Audioschnittstelle". Letztere Bezeichnung ist korrekt, lässt aber unter den Tisch fallen, dass das ZG01 zwei HDMI-Eingänge und einen HDMI-Ausgang besitzt, was für eine USB-Soundkarte sehr außergewöhnlich ist.

Der Gaming-Bezug rührt daher, dass Yamaha vorsieht, über HDMI bis zu zwei Spielkonsolen – etwa die Playstation und die Xbox – anzuschließen, deren Signale latenzfrei zum HDMI-Ausgang laufen. Hinsichtlich des Videobildes arbeitet das ZG01 aber nur als einfacher HDMI-Switch: Der Nutzer kann zwischen den Quellen hin- und herschalten, sie aber nicht mischen oder beeinflussen. Das Videobild geht auch nicht zum via USB verbundenen PC.

Die Mixer-Funktion des ZG01 zielt auf den Ton ab: So lassen sich etwa beim Spiel an einer über HDMI verbundenen Konsole Audiokommentare per Mikrofon einsprechen oder parallel Sprach-Chats über ein verbundenes Smartphone führen – auch über dessen Telefonie-App. Das Ergebnis gibt das ZG01 (mit dem Bild) über HDMI aus oder leitet es über seinen USB-C-Port (ohne Bild) an einen Rechner, der den Sound dann auch aufzeichnen kann.