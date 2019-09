Inhaltsverzeichnis Universelle Smart-Home-Zentralen zum Verbinden von ZigBee, DECT-ULE & Co Fünf Smart-Home-Zentralen

Der "richtige" Standard

Bedienung

Hue-Bewegungsmelder steuert Zwischenstecker

Netatamo steuert Hue

Baumarktfernbedienung steuert Radiowiedergabe

Sprachbefehl triggert Kino-Szene Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 8/2019 lesen

Das perfekte Smart Home lässt sich über ein zentrales System steuern: etwa die LED-Leuchten, smarte Heizungsthermostate und vernetzte Wetterstationen. Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz wären damit an einem Ort vereint. Allerdings leben die meisten Leute nicht in so einem Haus, denn solche Systeme lassen sich meist nur in der Bauphase unauffällig integrieren und sind zudem äußerst kostspielig.

Ganz ohne Smart-Home-Funktionen muss man aber auch in unsmarten Häusern und Wohnungen nicht auskommen. Per Funktechnik ist das Nachrüsten unterschiedlicher Komponenten heutzutage recht einfach möglich. Leider sprechen die Lösungen verschiedener Hersteller nicht unbedingt dieselbe Sprache: Das schlaue Heim funkt munter auf den gängigen Frequenzen 433 MHz, 868 MHz und 2,4 GHz und nutzt Protokolle von Bluetooth über EnOcean und Homematic bis ZigBee, Z-Wave und WLAN. Versucht man als Kunde, nur einem Standard die Treue zu halten, wird man mit einer beschränkten Geräteauswahl konfrontiert.

Geht es ums Mischen unterschiedlicher Standards, kann man zu Plattformen wie OpenHab2 oder FHEM greifen. Doch nicht jeder mag sich einen Heimautomationsserver Marke Eigenbau zusammenstellen, denn die Integration der eigenen Systeme kostet Zeit, und nicht immer sind alle Softwarekomponenten der mit viel privatem Engagement entwickelten Bastelplattformen auf dem neuesten Stand. Abhilfe versprechen Smart-Home-Zentralen, die mehrere Standards verstehen und so unterschiedliche Systeme unter eine Oberfläche bündeln – zur einfachen Steuerung per App oder Sprachsteuerung und für die übergreifende Automatisierung mithilfe von Makros.