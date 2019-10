Inhaltsverzeichnis Zoom F8n: 8-Spur-Audiorekorder mit Akkubetrieb und App-Steuerung Rauscharme Vorverstärker

Fernbedienung per App Fazit und Testtabelle Artikel in c't 21/2019 lesen

Aus dem großen Karton schält man ein knapp briefbogenbreites Kästchen, das schon beim ersten Zupacken einen robusten Eindruck macht: Der Zoom F8n, Nachfolger des achtkanaligen Recorders F8, zeichnet parallel ebenso viele Signale aus Mikrofon oder Line-Signalquelle auf wie sein Vorgänger – acht Spuren plus die Stereo-Summe.

An der Gerätefront befinden sich in recht gedrängter Bauweise das 51 × 39 Millimeter messende Farbdisplay, ein Navigationsknopf fürs Menü, der Lautstärkeneinsteller für den Kopfhörerausgang sowie die "Laufwerks"-Steuerung (Start, Stopp, Aufnahme et cetera).

Pro Kanal gibt es obendrein einen Pegeleinsteller, einen Schalter zum Aktivieren des Kanals sowie einen fürs Vorhören (PFL). So übersichtlich das alles angelegt ist: Mit Handschuhen oder klammen Fingern ist der F8n nicht bedienbar.