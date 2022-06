Inhaltsverzeichnis eSIM-Beratung: Günstig im Ausland surfen und chatten mit eSIMs fürs Smartphone Neue Reisefreiheit Tarifauswahl und Bezahlung Tarife zum Telefonieren Netzabdeckung und Einsteck-eSIM Fazit Tabelle mit Roaming-Angeboten mit eSIM für Nicht-EU-Länder Artikel in c't 14/2022 lesen

Am 15. Juni 2017 verschwanden in der EU und dem europäischen Wirtschaftsraum die Zölle an den Mobilfunkgrenzen – Roaming wurde kostenlos, zumindest größtenteils. Wer aber außerhalb der blauen Länder mit Smartphone & Co. ins Netz gehen will, hat primär umständliche Optionen: Er muss entweder ein tendenziell teures Auslandspaket beim Heimanbieter buchen, eine SIM-Karte bei einem Zwischenhändler bestellen oder sich selbst in den Tarifdschungel im Urlaubsland wagen und dann dort auch noch einen Shop finden.

Doch die fest ins Mobiltelefon eingebaute Embedded-SIM (kurz eSIM) läutet das Ende dieser Ärgernisse ein: Statt die Netzzugangsdaten (Profil) auf einem physischen Chip zum Kunden zu schicken, bietet man sie einfach zum Download an. Ob das Profil aus Deutschland oder einem weit entfernten Land kommt, spielt keine Rolle: Das Smartphone lädt es herunter und schreibt es in Sekunden auf die fest verlötete eSIM, wo es sofort einsatzbereit ist. Kurzum: Sie können sich die USA- oder Thailand-SIM einfach entspannt einen Tag vor Urlaubsbeginn herunterladen, statt um drei Uhr in der Früh am Flughafen einen Shop zu suchen oder sich vorab eine physische SIM teuer liefern zu lassen. Dank flexibler Buchungsoptionen und großem Angebot sind Sie im Zielland sofort bei der Ankunft günstig online.

Die eSIM ist flexibel: Android und iOS schlucken eSIM-Profile sowohl von QR-Codes und Links als auch aus Apps und verwalten mehrere Profile gleichzeitig, sodass man sie bei Bedarf innerhalb weniger Sekunden aktiviert und deaktiviert.