iPad Air 5 im Test: Ganz schön Pro

Zusammen mit dem iPhone SE 3 und dem Mac Studio erblickte auch das iPad Air 5 das Licht der Öffentlichkeit. Äußerlich hat es sich kaum gegenüber dem Vorgänger verändert, man erkennt es aber an den neuen Farben Polarstern statt Silber, Rosé statt Roségold, Blau statt Sky Blau oder Violett für Grün. Übrig geblieben ist lediglich Space Grau.

Auch die Maße und das weit an den Gehäuserand reichende, hervorragende 10,9-Zoll-Display mit auflaminiertem Glas, guter Entspiegelung und DCI-P3-Farbraum haben sich nicht verändert. Gewicht und Helligkeit weichen nur leicht ab. Gegenüber dem Display des iPad Pro 11" fehlt dem Air die 120-Hertz-Technik, was sich aber nur etwa beim Scrollen bemerkbar macht. Als Erweiterung kann man für beide den Pencil 2 und das Magic- oder Smart-Keyboard hinzukaufen.

kurz & knapp Das iPad Air 5 ist ein tolles iPad mit vielen Funktionen vom iPad Pro.

M1-Prozessor, 5G-Mobilfunk und 12 Megapixel für die Frontkamera sprechen viele Nutzer an.

Fünf Farben stehen zur Auswahl, davon vier neue.

Die Preise haben sich leicht erhöht.

Das von uns mitgetestete Magic Keyboard hat auf der Rückseite eine etwas zu große Aussparung für den Kamerahügel, in dem beim Pro neben dem Weitwinkelobjektiv noch eine Ultraweitwinkel-Kamera, eine Fotoleuchte und ein LiDAR-Scanner Platz finden, die beim Air fehlen. Letzteres bringt weiterhin einen Touch-ID-Sensor in der Einschalttaste mit, anders als das iPad Pro kann man es also nicht per Face ID entsperren – was manche Anwender sogar als positiv empfinden.