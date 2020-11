Inhaltsverzeichnis iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max und 12 mini: Apples 5G-Smartphones im Test Dünnere Gehäuse

Durchgängig OLED-Bildschirme

Keramik-Härtung A14-Chip, Akkulaufzeiten und Benchmarks Fotos & Videos Funkmodule: 5G und Wi-Fi 6 Fehlendes Zubehör, MagSafe und Fazit Testtabelle

Nachdem viele Konkurrenten bereits Smartphones mit 5G im Portfolio hatten, zog Apple recht spät nach. Während die anderen allerdings oft nicht alle Frequenzbänder in Deutschland nutzen können, macht das iPhone 12 hier von Anfang an alles richtig.

Doch fangen wir zunächst mit dem an, was man auf Anhieb sieht: Das Design hat sich radikal geändert. Statt gemütlicher Rundungen setzt Apple wieder auf klare Kanten und verkleinert so die Gehäuse bei gleicher Bildschirmdiagonale (gegenüber dem iPhone 11) respektive vergrößert die Bilddiagonale, ohne dass die Außenmaße merklich zunehmen (gegenüber dem iPhone 11 Pro). Außerdem gibt es neue Farben.

Darüber hinaus erwarten die Käufer des iPhone 12 bessere Prozessoren, Grafikeinheiten und Kameras sowie härteres Glas und schnelleres Laden per Induktion. Einzig bei den Akkus gibt es Rückschritte zu den Vormodellen.