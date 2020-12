Inhaltsverzeichnis iPhone 12 Pro und sieben Android-Smartphones im Vergleich Kontraststarke Displays Displays Prozessorleistung Akkulaufzeit Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 26/2020 lesen

Von der Kamera über das Display und den Prozessor bis hin zum Akku sind High-End-Smartphones bestens ausgestattet. Dazu kommen Features, die man bei günstigeren Smartphones meist nicht findet: 144-Hertz-Panels für flüssigere Darstellung, gebogene Displays, Eingabe per Stift, mächtiger Kamera-Zoom, extrem schnelles Aufladen und mehr.

Die Top-Modelle lohnen sich daher trotz der hohen Preise – zumal man für vieles davon längst nicht die 1000-Euro-Grenze überschreiten muss. Wir haben Apples iPhone 12 Pro und sieben Androiden im Test: Asus Zenfone 7 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Motorola Edge+, OnePlus 8T, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 5 II und Xiaomi Mi 10T Pro.

Auch wenn sich der neue Funkstandard in Sachen Netzausbau und Verträgen der Kundschaft nur langsam durchsetzt: 5G muss ein Smartphone in der Oberklasse mitbringen, damit es auch noch in ein paar Jahren auf dem aktuellen Stand ist. Auch Apple hat als letztes nachgezogen, das iPhone 12 ist das erste Smartphone aus Cupertino mit 5G-Modem. Dass kaum ein Smartphone die kurzwelligen mmWave-Frequenzen für 5G unterstützt, ist derzeit kein Nachteil: In Deutschland hat der Netzausbau für mmWave noch gar nicht begonnen, nicht einmal die Frequenzbereiche wurden verteilt. Die hierzulande wichtigen 5G-Bänder unterstützen alle.