Amri: Der "offenbare Attentäter" vom Breitscheidplatz Thomas Moser

Seit drei Jahren lassen die Ermittlungsbehörden Parlamente und Öffentlichkeit über die diskussionswürdige Videoaufnahme aus dem U-Bahn-Tunnel am Zoo im Unklaren

Anis Amri soll nach dem Anschlag zur nächsten U-Bahn-Station geflüchtet sein. Eine inzwischen bekannte Videoaufnahme belegt dagegen, dass er weder zur U-Bahn ging noch von ihr kam, sondern lediglich eine Unterführung durchquerte. Aber warum?

Immer rätselhafter wird, wie sich der angebliche Attentäter vom Breitscheidplatz laut Ermittlungsbehörden verhalten haben soll. Offiziell heißt es, Amri habe, nachdem er den Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt gesteuert hatte, den Tatort Richtung Bahnhof Zoologischer Garten verlassen. Einziger Beleg ist bisher eine Videoaufnahme, die Amri wenige Minuten nach dem Anschlag in einem Tunnel des U-Bahnhofs Zoo zeigt. Die Aufnahme, die der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) veröffentlicht hat, ist 30 Sekunden lang und endet damit, dass der Tunesier den ausgestreckten Zeigefinger demonstrativ in eine Überwachungskamera hält (Letztes Video auf der Seite). Das wird von den Ermittlern als sogenannter islamistischer "Tawhid"-Gruß und Tatbekennung interpretiert.

Die Richtung, in die Amri geht, ist hinaus aus den U-Bahn-Gängen und nicht etwa hinein. Er begibt sich nach oben auf den Hardenbergplatz, der nur wenige hundert Meter vom Tatort Breitscheidplatz entfernt liegt. Aber woher kam Amri? Eine um mehrere Sekunden längere Videosequenz zeigt, dass er nicht etwa vom U-Bahnsteig der Linie U 9 kam, sondern vom U-Bahn-Eingang auf der entgegengesetzten Seite des Hardenbergplatzes, der auch als Omnibusbahnhof dient. Amri kommt ins Blickfeld der Kameras aus diesem Zugang zum Tunnel um 20:05:58 Uhr. Der Zeitstempel ist im Gegensatz zur vom RBB veröffentlichten Aufnahme klar zu erkennen. Amri verschwindet am anderen Ende um 20:06:34 Uhr. Der Anschlag wurde zwischen 20:02 und 20:03 Uhr verübt.

Nimmt man die Täter-Hypothese der Bundesanwaltschaft ernst, dann hätte sich Amri vom Tatort Breitscheidplatz zum Hardenbergplatz am Bahnhof Zoo begeben, hätte diesen Platz oberirdisch überquert, wäre auf Seite des Bahnhofgebäudes in den U-Bahntunnel hinuntergegangen, um dann auf der entgegengesetzten Seite wieder hochzukommen - dort, wo er herkam. Welchen Sinn machte das?

Um den islamistischen Gruß in eine Überwachungskamera zu halten? Das hätte er auch tun können, wenn er den U-Bahntunnel auf direktem Wege und eben in anderer Richtung hin zum Bahnhofsgebäude durchschritten hätte. In dem Korridor sind insgesamt vier Videokameras angebracht. Möglichkeiten zur Demonstration genug.

Die Bundesanwaltschaft hat gegenüber den politischen Gremien bisher immer den Eindruck erweckt, der Attentäter Amri habe sich über den U-Bahnhof Zoo vom Tatort entfernt. Tatsächlich geht aus Ermittlungsunterlagen hervor, dass das Bundeskriminalamt realisiert hatte, dass Amri den fraglichen U-Bahntunnel lediglich wie eine Unterführung des Platzes benutzte, am Zugang zur U 9 vorbei ging und auf der anderen Seite des Hardenbergplatzes wieder heraus kam. Er wäre also in gewisser Weise zurückgegangen.

Hat man das nie in dieser Klarheit kommuniziert, weil dann die Täterschaft mit einem Fragezeichen versehen werden müsste? Tatsächlich sprechen die Ermittler laut Unterlagen relativierend vom "offenbaren Attentäter" Amri. Völlig ohne Zweifel scheinen sie sich bei seiner Täterschaft nicht zu sein.

"Ermittlungsthesen", aber keine Beweise

Wohin sich Amri nach seinem Wiederauftauchen auf dem Hardenbergplatz wandte, und wo er in den eineinhalb Stunden war, ehe er in seiner Unterkunft im Wedding seinen Rucksack holte und wieder ging, können die Ermittler nicht sagen. Nach eigener Erklärung wissen sie auch nicht, wann und wie der "offenbare Attentäter" die Stadt verließ. Er soll erst am frühen Morgen des 21. Dezember 2016 im weit entfernten Nordrhein-Westfalen wieder gesichtet worden sein. Ein Zeuge, der von den Ermittlern als glaubwürdig eingestuft wird, will Amri in einem Bus von Emmerich nach Kleve gesehen haben. Amri war bei der Ausländerbehörde in Kleve registriert und wohnte einige Zeit in einer Flüchtlingsunterkunft in Emmerich.

Im Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin räumte der stellvertretende Generalbundesanwalt Thomas Beck im Oktober 2019 ein, dass sie nur "Ermittlungsthesen" haben, keine "Beweise" und sagte wörtlich eigenartigerweise: "Die werden Sie auch nicht bekommen." Die Aussage bezog sich auf die persönlichen Gegenstände Amris, die im und am Tat-LKW gefunden wurden, darunter ein Handy, mittels dessen er mit einem IS-Mentor auf dem Weg zum Anschlag kommuniziert haben soll.

Eine ganz ähnliche Antwort gab Bundesanwalt Beck einmal zur Frage, woher Amri die Pistole hatte, mit der der polnische Speditionsfahrer erschossen wurde und die der Verdächtige bei sich hatte, als er selber in Italien erschossen wurde. "Wir werden es vermutlich nie erfahren", so der oberste Terrorermittler der Bundesanwaltschaft. Wird hier wirklich ernsthaft ermittelt?

Allerdings muss sich die Bundesanwaltschaft (BAW) ganz auf das Bundeskriminalamt (BKA) verlassen. Mindestens in einem Fall hat das BKA dem BAW Beweismittel vorenthalten. Jedenfalls: Eine belegte, zwingende und geschlossene Tat- und Tätertheorie kann die oberste Ermittlungsbehörde bisher nicht vorweisen.

Ausreiseverbot für Amri wird wie ein Tabu behandelt

Zum reichhaltigen Kapitel über die seltsamen Wege des angeblichen Attentäters Amri gehört seine Busfahrt Ende Juli 2016 von Berlin mit Ziel Zürich. Der widersprüchliche Vorgang an der deutsch-schweizerischen Grenze, wo dem ausreisepflichtigen Tunesier die Ausreise untersagt wurde, entwickelt sich mittlerweile zu einem regelrechten Tabu. Die Sache war bereits zum x-ten Mal Gegenstand im Untersuchungsausschuss des Bundestags.

Bei der jüngsten Sitzung am 13. Februar wurde ein Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion in Konstanz gehört, der nach eigener Erklärung die letztendliche Entscheidung getroffen habe, Amri nicht ausreisen zu lassen. Dennoch kann als sicher gelten, dass die Anweisung "von ganz oben" aus dem Bundespolizeipräsidium kam. Das belegen Formulierungen wie: "unbedingt die Ausreise untersagen".

Im Laufe jener Nacht vom 29. auf den 30. Juli 2016 nahm die Führungsspitze der Bundespolizei in Potsdam mehrmals Einfluss auf die Beamten vor Ort am Bodensee. Selbst wenn dabei auch einmal eine moderate Formulierung gewählt und etwa eine "Bitte" geäußert wurde, haben die untergeordneten Kollegen verstanden: Eine "Bitte" sei natürlich ein "höfliche Form des Befehls", so der Konstanzer Polizeihauptkommissar Thomas M. in vollkommen realistischer Einschätzung und ohne jede falsche Schonung. Er sprach auch von einem erkennbaren "Steuerungsbedürfnis des Präsidiums" der Bundespolizei.

Die Bundespolizei hatte zwei "Werkzeuge" (O-Ton Zeuge Thomas M.), um Amri an der Ausreise zu hindern. Erstens, weil er als Gefährder galt und es ein laufendes Verfahren wegen "politisch motivierter Kriminalität" gab. Auf diese Möglichkeit habe man verzichtet, um dieses verdeckt laufende Verfahren nicht offen zu legen. Deshalb griff man zum zweiten Werkzeug, den fehlenden Ausweisdokumenten. Amri hatte nur gefälschte Papiere bei sich.

Doch um was für ein "verdecktes Verfahren" handelte es sich? Das ist weiterhin unklar. Ging es etwa um ein Verfahren in Nordrhein-Westfalen, wo das Landeskriminalamt (LKA) Amri in der Ermittlungskommission "Eiba" führte? Oder verbarg sich dahinter vielleicht ein Verfahren des LKA Berlin wegen Amris Beteiligung an einem lebensgefährlichen Messerangriff am 11.Juli 2016?

Die Abgeordneten sind in den Unterlagen auf weitere Spuren eines unbekannten Hintergrunds gestoßen, beispielsweise ist die Rede von einem "Hinweis auf verdeckte Erkenntnisse als Gefährder". Um was für Erkenntnisse handelte es sich und wie wurden sie vor allem gewonnen? Durch Telefonüberwachung oder etwa eine Quelle? Zugleich heißt es an einer anderen Stelle wiederum, es gebe "keine konkreten Hinweise für eine Untersagung der Ausreise aus Sicht terroristischer Gewalt", Für die Abgeordnete Irene Mihalic (Bündnis 90/Die Grünen) nicht nur reichlich kryptisch, sondern auch ein Widerspruch: "Man hat keine Hinweise auf terroristische Gewalt, untersagt aber vor diesem Hintergrund die Ausreise?"

Dann wurde es abenteuerlich. In einer Nachricht der Bundespolizeizentrale in Potsdam an die Dienststelle in Konstanz ist die Rede von einer "Ansehensschädigung". Wörtlich heißt es: "Aktenlage gibt eine Ansehensschädigung her." Wessen Ansehen wäre warum geschädigt worden? - fragte Benjamin Strasser (FDP). Daraufhin antwortete der Zeuge: Der Satz müsste heißen, die Aktenlage "gibt eine Ansehensschädigung nicht her" - es fehle das Wörtchen "nicht". Soll also das genaue Gegenteil gemeint gewesen sein?

Der anwesende Vertreter der Bundespolizei in den Reihen der Exekutive sah sich daraufhin veranlasst einzugreifen und erklärte, mit Ansehensschädigung sei gemeint, dass das Ansehen der Bundesrepublik Schaden nehmen könne, wenn ein Gefährder im Ausland Straftaten begehe, weil er nicht an der Ausreise gehindert wurde. Meist betreffe das aber deutsche Fußball-Hooligans, die im Ausland randalierten. Deshalb gebe es auch immer wieder Ausreiseverbote für Fußballfans. Er war aber gleichfalls der Meinung, in dem fraglichen Satz sei ein Wort vergessen worden und es müsste heißen, die "Aktenlage gibt keine Ansehensschädigung" her. Also das genaue Gegenteil.

Das ist nicht nur sehr freihändig, sondern erst recht fragwürdig: Warum sollte eine Verneinung extra formuliert werden? Den Abgeordneten Strasser beruhigte die Erklärung nicht. "Wenn Amri nicht die gefälschten Ausweisdokumente dabei gehabt hätte, hätte er also das Land verlassen können?", wollte er wissen, denn: "Auf was hätte man dann seine Ausreiseuntersagung stützen können?" Für den Ausschussvorsitzenden Klaus-Dieter Gröhler (CDU) eine "spekulative" Frage.

Doch der FDP-Abgeordnete war noch nicht zufrieden gestellt. Im Einsatztagebuch des Bundespolizeipräsidiums Potsdam ist unter der Uhrzeit 7:39 am 30. Juli der Anruf einer Frau aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) festgehalten, in dem von "keinen verwertbaren Erkenntnissen" die Rede war. Hatte der Inlandsgeheimdienst also "Erkenntnisse", die aber nicht "verwertbar" waren, weil sonst zum Beispiel eine Quelle hätte aufgedeckt werden müssen? Die Frage ist offen - und sie führt auch zu Amri: Wurde der Tunesier deshalb an der Ausreise gehindert, weil im konkreten Falle eine Quelle geschützt werden sollte? Bis dahin war niemals ein "Gefährder" durch die Grenzpolizei an der Ausreise gehindert worden.

War der Ausschuss hier ganz nahe an der Wahrheit? Denn allem Anschein nach muss die in dem unbekannten verdeckten Strafverfahren gegen Amri stecken. Das Aussageverhalten der Beteiligten legte nahe, dass hier möglicherweise etwas verschwiegen werden soll.

Als Chronist muss man ergänzen, dass nur wenige Abgeordnete an dieser Frage ein gesteigertes Aufklärungsinteresse hatten. Für Fritz Felgentreu (SPD) scheint der Vorgang ein "Schlüsselmoment" auf dem Weg hin zum Anschlag zu sein. Amri habe das Ausreiseverbot wohl als "Art göttliche Bestätigung für seinen Auftrag" begriffen, meinte er.

Amri kehrte nach seiner Blockade am Bodensee nach Berlin zurück - und er meldete sich obendrein erneut in Nordrhein-Westfalen bei der Ausländerbehörde in Kleve an. Das sagte der zuständige Kreisoberinspektor in der Ausschussitzung. Ein gewaltbereiter Dschihadist, der seit langem Anschlagspläne hegt, an einer Messerstecherei beteiligt war und davon ausgehen musste, dass die Polizei ihn verfolgte, meldet sich bei einer staatlichen Behörde? Eine weitere Verhaltensweise, die nicht so recht zu einem designierten Terroristen passt. Diesen seltsamen Weg beschritt Amri am 12. August 2016. Am 16. August erhielt er erneut eine Duldung. Er habe einen Duldungsanspruch gehabt, so der Vertreter der Behörde. Dabei habe es sich aber lediglich um die Aussetzung der Abschiebung gehandelt.

Zwei Tage später, am 18. August 2016, kam es wegen der Causa Amri im LKA Berlin zum Krisentreffen mit dem Leitenden Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft von Berlin, Dirk Feuerberg. Während in den Reihen der Polizei vorgeschlagen wurde, einen Haftbefehl für Amri zu beantragen, auch weil der im Juli an dem Messerangriff beteiligt war, lehnte Feuerberg das kategorisch ab. Und zwar unter anderem mit dem Argument, man habe keine Wohnanschrift von ihm gehabt, an die man den Haftbefehl hätte zustellen können.

Der für Amri zuständige Klevener Kreisoberinspektor Josef K. berichtete im Ausschuss noch eine weitere fragwürdige Begebenheit. Im Jahr 2016 hatte er mit mehreren Sicherheitsbehörden seines Bundeslandes Kontakt aufgenommen, nachdem ein anonymer Anzeigeerstatter auf Amri aufmerksam gemacht hatte, weil der ihm verdächtig erschien. Josef K. führte Telefongespräche mit der Sicherheitskonferenz beim Innenministerium (SiKo), dem LKA und dem Staatsschutz in Krefeld. Von diesen Gesprächen habe er allerdings keine Vermerke gefertigt, weil die in die Akte aufgenommen werden müssten und jeder Antragsteller das Recht hat, die Akte einzusehen. Dadurch könnten behördliche Kontakte und Maßnahmen offengelegt werden. In der Leitung der Ausländerbehörde sei deshalb entschieden worden, über Gespräche mit der Polizei oder dem Verfassungsschutz keine schriftlichen Vermerke zu fertigen.

Ein undokumentiertes Behördenhandeln als Folge einer bedenklichen Parallelstruktur, die schwer mit rechtsstaatlicher Transparenz vereinbar ist.

Vom BND nichts Neues

In geheimer Sitzung hatte der Untersuchungsausschuss des Bundestages über zwei Sitzungstage hinweg und etwa sieben Stunden lang den Vertreter des Bundesnachrichtendienstes (BND), Regierungsdirektor M.S., befragt. Dabei soll es um die verschiedenen Videos gegangen sein, die der Auslandsnachrichtendienst seit Ende 2016 vorliegen hat und von denen der Ausschuss erst vor wenigen Monaten erfuhr.

Letzte Woche wurde nun dessen Vorgesetzter vernommen und zwar zunächst in öffentlicher Sitzung: Regierungsdirektor C.H., Leiter des Referates für terroristische Bedrohungen mit Auslandsbezug und seit knapp 30 Jahren für den Geheimdienst tätig. "C.H." ist die Abkürzung seines Dienstnamens, also gleich eine doppelte Verfremdung. Als Rechtsbeistand hatte er den bekannten Berliner Medienanwalt Johannes Eisenberg mitgebracht, der schon mehrfach BND-Vertreter in Untersuchungsausschüsse begleitet hat, auch zum NSU-Skandal.

Dass der Mann besonders schützenswert sei, mag glauben, wer will, aus seinem Vortrag ergab sich das allerdings nicht. Er referierte zunächst die bekannte offizielle Darstellung. Erste Hinweise auf den Tunesier Amri seien im Inland generiert worden und nicht im Ausland, insofern sei der Fall untypisch und eben ein Polizeifall. Der BND sei ganze zwei Mal damit befasst gewesen.

Einmal bei der Abklärung zweier libyscher Telefonnummern. Das habe sich aber als Sackgasse erwiesen. Es habe keine Anhaltspunkte gegeben, dass diese Nummern etwas mit dem Anschlag zu tun hatten.

Zum zweiten habe der BND mit den Hinweisen zu tun gehabt, die aus Marokko kamen und nach denen Amri ein "Projekt" geplant haben sollte. Die Weitersteuerung der Informationen habe man dem BKA überlassen. Die Hinweise aus Marokko seien zwar umfangreich und detailliert gewesen, das Projekt aber unspezifisch. Es haben keine konkreten tatvorbereitenden Handlungen festgestellt werden können.

Mit der Überprüfung dieser Marokko-Hinweise hatte das Gemeinsame Terrorismus-Abwehrzentrum (GTAZ) Anfang November 2016 nicht den Auslandsnachrichtendienst BND beauftragt, sondern den Inlandsgeheimdienst BfV. Das hatte auch bei den Parlamentariern wiederholt für Nachfragen gesorgt - und zum Beispiel für Achselzucken auf Seiten von Zeugen des BfV. Die lakonische Antwort des BND-Mannes nun: Das BfV wurde mit der Überprüfung betraut, weil es sich "im Schwerpunkt um einen Inlandssachverhalt" gehandelt habe. Das lässt allerdings weiterhin Interpretationsspielraum zu. Bestand der Inlandssachverhalt etwa auch aus marokkanischen Quellen in Deutschland?

Auch die bekannten Erklärungen zu den vier fraglichen Videos wiederholte der BND-Verantwortliche. Sie seien wenige Wochen vor dem Anschlag aufgenommen worden. Wenn man sie vor der Tat erhalten hätte, wären sie weiterführend gewesen. Man habe sie aber erst nach der Tat erhalten und zwar von einem der Partnerdienste, die der BND nach dem Anschlag und nach der amtlichen Identifizierung Amris als Täter nach Informationen angefragt hatte. Nach einer ersten Sichtung hätten die Videos keine Ansätze zu einer Neubewertung gegeben.

Zeitgleich habe auch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die Videos erhalten. Bedingung sei die Verschleierung der Herkunft und ein Verwertungsverbot gewesen. Der Bundestagsausschuss konnte die Videos inzwischen ebenfalls sichten. Der Bundesanwaltschaft dagegen, immerhin oberste Instanz der Anschlagsermittlungen, werden sie weiterhin vorenthalten. Grund: Als Organ, das sich zwischen Exekutive und Justiz bewegt, ist sie dem Legalitätsprinzip verpflichtet.

Die öffentliche Vernehmung des BND-Zeugen "C.H." dauerte knapp vier Stunden. Viel Hintergründiges wurde dabei nicht offengelegt. Unklar blieb, ob die Pistole, mit der Amri in einem der vier Videos posieren soll, zweifelsfrei als die Tatwaffe identifiziert ist, mit der der polnische Speditionsfahrer am 19. Dezember 2016 erschossen wurde.

