Deep State hinter Trump?

Der Mercer-Milliardärsclan, SCL und die NSA

Fühlen Sie sich angenehm im Einklang mit unseren westlichen Eliten? Glauben an deren Legitimation durch faire Wahlen, an freie Märkte und eine Presse, die Sie gut informiert? Lieben Sie Ihre Regierung, hassen Sie deren Feinde und unterstützen Sie die Kriege, die der Westen leider überall gegen diese Schurken führen muss? Dann verdanken Sie solche Gefühle vielleicht auch der Firma EMmerdata, die modernste Verhaltensforschung und -steuerung für diese oder ähnliche Zwecke anbietet.

Nach einem Artikel, den ich jüngst über die rechtsextreme Alt-Right in den USA, die Trump im Netz half, schrieb, erreichten mich etliche Leser-Nachfragen: Wer ist denn dieses Firmengeflecht hinter Cambridge Analytica? Ich hatte kurz auf den deutschstämmigen Dotcom-Milliardär Peter Thiel verwiesen und dabei auch jene Firma erwähnt, der viele Medien neben WikiLeaks und den Putin-Trollen eine Hauptschuld an der Wahl Donald Trumps 2016 zuschrieben: Cambridge Analytica (CA) wird uns seit 2017 als Wahlmanipulations-Bösewicht präsentiert, der irgendwie auch im Auftrag Putins und mithilfe von Julian Assange und WikiLeaks der Demokratin Hillary Clinton ihren Wahlsieg gestohlen habe.

Einiges spricht jedoch dafür, dass Assange, Putin und selbst CA uns nur als Sündenböcke präsentiert werden. Recherchiert man nur ein wenig tiefer, stößt man auf den Namen Robert Mercer, einen Milliardär und Computer-Genius, der mit Online-Börsendeals reich wurde. Seine Tochter Rebekah Mercer steckt im Firmendickicht um CA und sie brachte auch den Alt-Right-Propagandisten Steve Bannon in Trumps Wahlkampfteam.

Dabei ist Thiel eine Schlüsselfigur im Trump-Unterstützer-Netzwerk. Er gründete den Netzbezahldienst Paypal, investierte 2002 bei eBay, gab Zuckerberg 2005 die ersten Millionen für Facebook, wo Thiel immer noch Einfluss hat. Thiel besitzt auch private Geheimdienstfirmen wie PALANTIR (ein Wort aus dem bei Computer-Nerds beliebtem Fantasy-Epos Lord of the Rings), die NSA und CIA zuliefern, genau wie das Firmengeflecht hinter Cambridge Analytica. Letzterer Firma wirft der Medienmainstream vor, Trumps Wahl mittels Ausforschung und Manipulation der Facebook-Nutzer maßgeblich befördert zu haben.

Auffällig war bei der Berichterstattung zum Facebook-Trump-Skandal, dass die Recherchen fast immer mit der Firma Cambridge Analytica (CA) endeten und diese als schwarzes Wahlmanipulations-Schaf der Digitalbranche hinstellten. Schon ein paar Klicks zu Wikipedia führen jedoch zu SCL, der Mutterfirma von CA. Das deutsche Wikipedia schreibt zu SCL: "Die SCL Group (Strategic Communication Laboratories Group) war ein britisch-US-amerikanisches Unternehmen für Verhaltensforschung und strategische Kommunikation." SCL machte genau das, weswegen man dessen Tochter CA als bösen Buben darstellte: Wahlmanipulationen (neben anderen Formen der Manipulation von Bevölkerungen).

Prominenteste Auftraggeber von SCL waren britische- und amerikanische Militärs und -Geheimdienste, aber auch westliche Großkonzerne und prowestliche Diktaturen wie jene in Riad. Riad, ein Regime, das kritische Journalisten in seiner Botschaft in kleine Streifen schneiden lässt, aber an einem positiven Image feilt - etwa mit medial gehypter Fahrerlaubnis für Frauen (solche Imagetipps gehörten auch zum Angebot von SCL).

Wollen unsere Mainstream-Medien, denen das Thema SCL scheinbar schwer fällt, vermeiden, dass ihre Leser erahnen, wie viele als demokratisch gepriesene westliche Wahlen vermutlich manipuliert werden? Firmen wie SCL oder Palantir (s. a.: Datenkrake Polizei? Palantir als die Spitze des Eisberges) wenden dafür neueste psychologische und Neuro-Technologien ebenso an wie das Profiling mittels unserer persönlichen Daten aus Internet, "Sozialen Medien", Handys usw. Ziel ist die Manipulation unserer Mediennutzung bis hin zu genau auf einzelne Nutzerprofile zugeschnittener Desinformation (Neudeutsch: "Fake News"). Die Trump-Wahl ist vor diesem Hintergrund höchstens bezüglich des Ergebnisses, nicht bezüglich der angewandten Methoden bemerkenswert. Für die 2017 präsentierten Sündenböcke, Julian Assange und Putin, hatte SCL vielleicht auch etwas im Angebot: Negative Campaigning.

Negative Campaigning: Developing a positive campaign for a candidate or party is often not enough to ensure that the electorate fully understand the choices available to them. It is sometimes necessary to design a campaign that clearly demonstrates the weaknesses and negative traits inherent to the opposition. Such campaigns need to be carefully designed to resonate with voters’ existing concerns, though at the same time without being perceived by the audience as unduly aggressive. SCL Elections understands this fine balance and also, how to use third party sources to articulate this type of sensitive information in a less partisan fashion. The more hostile aspects of a campaign are a powerful tool in the preparation for a poll but must be employed carefully.

SCL-Firmenwebsite, aus dem Netz gelöscht, aber über die alternative Wayback-Machine des Web Archive noch dokumentiert