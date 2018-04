Karl Marx zum Zweihundertsten Bernhard Wiens

Marx, der Prophet? Grafik von Carlos Latuff. Bild: Public Domain

Kleines Marx-Lexikon - Folge 1

Der zweihundertste Geburtstag des revolutionären Denkers ist es wert, noch einmal in seinen Texten zu schürfen. Eine Ausbeute in acht Folgen.

Marx wird gern wie ein Kirchenvater gesehen. "Im soundsovielten Kapitel steht geschrieben...", heißt es dann. Nahe dabei liegt seine Rolle als Salvator. In ihn werden unbestimmte Hoffnungen gesetzt, die wachsenden Miseren der Welt, sei es die fortschreitende Verschulung des Studiums, sei es die "Heuschrecken-Plage" der Globalisierung erklären und lösen zu können. Hält Marx, was wir uns von ihm versprechen? Da hilft nur genaue Lektüre. Marx hat es genau so gehalten. Wenn wieder einmal etwas mit der Revolution nicht klappte, hat er sich in der British Library auf den Hosenboden gesetzt und studiert, bis es schmerzte.

Da die Stichwörter untereinander zusammenhängen, wurde auf alphabetische Reihenfolge verzichtet. Diese sei vorangestellt. In Klammern der Verweis auf die jeweilige Folge, in der sie erscheinen:

Akkumulation, ursprüngliche (Teil 5) / Ausbeutung (Teil 2) / Bonaparte (Teil 3) / Bonapartismus (Teil 3) / Charaktermaske (Teil 1) / Diktatur des Proletariats (Teil 6) / Entfremdung (Teil 2) / Expropriation der Expropriateure (Teil 5) / Fetisch (Teil 1) / Gewalt (Teil 5) / Hegel (Teil 4) / Holzdiebstahl (Teil 1) / Ideologie (Teil 4) / Judenfrage (Teil 4) / Kolonialismus (Teil 8) / Kommunismus (Teil 6) / Lumpenproletariat (Teil 3) / Obschtschina (Teil 8) / Pariser Kommune (Teil 6) / Pariser Manuskripte (Teil 2) / Philosophie (Teil 4) / Stundenzetteltheorie (Teil 7) / Tanz (Teil 8) / Tisch (Teil 1) / Utopischer Sozialismus (Teil 7) / Wert (Teil 2).

Los geht es mit viel Holz. Die Stichpunkte der ersten Folge haben zufälligerweise mit diesem Stoff zu tun, vom toten Holz bis zu sehr lebendigem Holz.

Holzdiebstahl

"Die hölzernen Götzen siegen und die Menschenopfer fallen", schreibt Marx 1842 in der Rheinischen Zeitung. Aus diesem Bild hat er im ersten Band des "Kapital" (1867) seine berühmteste Figur, den Fetisch, entwickelt. In diesem frühen Text geht es der junge Marx ganz nüchtern an mit der Beschreibung eines sozialen und ökonomischen Konflikts. Im rheinischen Landtag wurde ein Gesetz durchgeboxt, welches das Aufsammeln von Raffholz verbietet. Der junge Karl Marx wirft sich mit seinem frisch erworbenen juristischen Wissen für die Opfer in die Bresche, denen ein jahrhundertealtes Gewohnheitsrecht entzogen werden soll.

Marx: Beim Raffholz wird nichts vom Eigentum getrennt. Der Baum besitzt jene Reiser nicht mehr. Das Raffholz steht so wenig in einem organischen Zusammenhang mit dem lebendigen Baum wie die abgestreifte Haut mit der Schlange. Die Natur stellt mit den dürren geknickten Reisern selbst den Gegensatz von Armut und Reichtum dar. Die menschliche Armut leitet aus diesem Verwandtschaftsgefühl zu den abgestorbenen Ästen ihr Eigentumsrecht ab. Das Dasein der armen Klasse selbst ist bisher eine bloße nebensächliche Gewohnheit der bürgerlichen Gesellschaft. Das Subproletariat, das Marx hier im Unterschied zum Lumpenproletariat der französischen Restaurationszeit vehement verteidigt, hat in der Staatsgliederung noch keine angemessene Stelle gefunden.

Die Fraktion der Waldeigentümer setzt das Sammeln von Raffholz mit dem Diebstahl ganzer oder geschlagener Bäume gleich. Marx dreht die Argumentation um: Im Eigentumsbegriff als solchem verbirgt sich eine Aneignung und damit Gewalt, sowohl logisch als auch historisch. Paradigmatisch lässt sich das an der Geschichte des Waldes ablesen. Gemeinschaftliche Formen der Nutzung und Bewirtschaftung wurden immer exklusiver gehandhabt, bis sie verschwanden. Waldweide wurde durch den Wirtschaftswald verdrängt. Mit dem Verbot des Holzsammelns ist der Wald endgültig kapitalisiert.1

Aus einem Gewohnheitsrecht der Armen wird ein Monopol der Reichen. Das Privatisierungsinteresse der Reichen macht den Staat und das Gesetz zu einem Mittel des Privatinteresses. Die rheinischen Waldeigentümer beanspruchten eine eigene Gerichtsbarkeit über die Holzdiebe und gleichsam eine eigene Exekutive in Person von Forsthütern. "Diese Logik, die den Bedienten des Waldeigentümers in eine Staatsautorität (verwandelt), verwandelt die Staatsautorität in Bediente des Waldeigentümers." (MEW 1/130)2

These:

Das Verbot des Sammelns von Raffholz macht aus einem Gewohnheitsrecht der Armen ein Monopol der Reichen. Zugleich eignen sie sich das Gewaltmonopol an.

Fetisch

Über den Fetisch hat Marx logischerweise im Fetischkapitel geschrieben. Aber das Fetischkapitel ist genau genommen gar kein Kapitel, sondern ein Abschnitt im ersten Band des "Kapital", und nach dem Fetisch kann man dort lange suchen. Und doch steckt er drin, in den vertrackten Warenbeziehungen und in diesem epochemachenden Zitat:

Den Produzenten erscheinen "die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind, d.h. nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. (MEW 23/87)

Wer diesen Satz kapiert hat, kann sich fast schon den Rest der drei Bände sparen. Bei Marx tritt nicht, wie wir das so häufig in der Schule gehört haben, der Jäger als Tauschhändler dem Sammler entgegen, bis sich aus diesen rechtschaffenen Leutchen böse Kapitalisten mit rauchenden Schloten entwickelt haben. Es begibt sich auch nicht ein wirtschaftlich autarker Robinson auf den Markt, sondern von Anfang der Tauschgesellschaft an findet eine Verkehrung statt. Die Personen werden in ihrem Warenverkehr versachlicht. Sie werden in ihrem Verkehr auf Sachen reduziert.

Fetisch des Nyambo-Stammes am Agu, heute Tansania, um 1904. Bild: Public Domain

Dieser Versachlichung steht eine Vergesellschaftung entgegen: Die Waren werden gesellschaftlich. Sie treten untereinander in Verkehr, bilden eine eigene (Umgangs-)Form aus, die Wertform, die als etwas Selbständiges gegenüber den Handelnden auftritt und über die (versachlichten) Personen Herrschaft ausübt, eine naturwüchsige, unkontrollierbare und krisenhafte Herrschaft. Um den Endpunkt vorwegzunehmen: Es ist die Herrschaft des verselbständigten Werts, des Kapitals. Diese Struktur ist schon in der einfachsten Tauschformel angelegt.

Die Vergegenständlichung, Verdinglichung oder Versachlichung gesellschaftlicher Verhältnisse kann als eine Verkehrung zur Naturform ausgelegt werden. Die bürgerliche Gesellschaft funktioniert in der Weise eines nicht zu enthüllenden Naturgesetzes, das uns über die Köpfe gewachsen ist. In der Soziologie nennt man das "Positivismus".

Verkehrte Welt:

Die Beziehungen der Produzenten in ihren Arbeiten erscheinen als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen.

Tisch

Wo aber steckt nun der Fetisch? Wir sind schon über ihn gestolpert, ohne es zu merken. In der ökonomischen Version wird es deutlich: Die Sachen, die gesellschaftliche Verhältnisse eingehen, das sind die Waren. Sie werden durch den Wert, der ihnen innewohnt, belebt. Sie gehen untereinander (Zahlungs-)Verhältnisse ein. Sie bekommen ein eigenes, im Wert schwankendes Wesen. Sogar ein einfacher Tisch wird zum Fetisch:

Sobald der Tisch "als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen andren Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen begänne." (MEW 23/85; siehe auch: "Tanz")

Ob, wo und wie der Wert dem tanzfreudigen Tisch innewohnt, bleibt sein Geheimnis: Denn "bisher hat noch kein Chemiker (Tausch-)Wert in Perle oder Diamant entdeckt." Der Tisch als Ware ist ein "vertracktes Ding".

Der Fetisch ist ein Produkt von Marxens politisch-ökonomischer Analyse des Kapitals. Gleichwohl kann man an dieser Stelle in andere Gefilde ausbüxen: in die Ethnologie, die Religionswissenschaft, die Zeichen- und Symboltheorie sowie die Psychoanalyse. Freuds "Totem" ist dem Fetisch verwandt.

Die Warenbeziehung wirft fortsgeschrittene Tauschgesellschaften in den Animismus zurück.

Charaktermaske

Wenn die vom Wert angetriebenen Waren wie mythische Wesen belebt werden, können sie dann auch sprechen? Sicher, und zwar mit der Zunge des Warenbesitzers. Wenn es sein muss, aus dem Holzkopf heraus. Die Waren personifizieren sich wieder, um Markterfolg zu haben.

Die Personen existieren nur füreinander als Repräsentanten von Ware. (...) Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung finden, dass die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikationen der ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten. (MEW 23,99f.)

Was ist Werbung anderes, als den Leib der Ware aufzuhübschen und ihr Sprache zu verleihen? Folge für die menschliche Sprache: Sie wird stereotyp.

Die Vermarktung der Waren gelingt am besten, wenn ihr Besitzer in die Haut der Waren schlüpft. Die Ware ist seine Verkleidung. Sie kleidet ihn ein, und er repräsentiert und demonstriert ihre Persönlichkeit. Heute wird dieser Prozess Ich-Design genannt. Die menschliche Persönlichkeit wird zum Typus und dieser zur Charaktermaske. Sie wird als Konfektionsware auf dem Markt angeboten. Das ahnte Marx als guter Schauspiel-, insbesondere Shakespeare-Kenner voraus. Aber heute verwachsen die Träger mit ihren Masken. Sie müssen spielen, sie dürfen nicht. Ein Spiel ohne Katharsis.