Massaker, völkischer Nationalismus und Wahn Rainer Schreiber

Eine ebenso gewalttätige wie konsequente Mélange

Im Gegensatz zur Externalisierungsstrategie, die die mörderische Position der Rassisten als das fremdartige "Böse" (Seehofer) oder "Gift" (Merkel) aus dem Zentrum der Gesellschaft hinauskatapultiert und den Sündenbock vor den Toren der Festung anleint, haben einige (wenige) Teilnehmer an der Diskussion im Nachgang der rassistischen Morde in Hanau darauf hingewiesen1, dass der militante Rechtsradikalismus nur exekutiert, was in Teilen der bürgerlichen Gesellschaft Deutschlands - und nicht nur hierzulande! - seit Jahren aufgeschaukelt wird: Die ständige Problematisierung einer angeblichen "Überfremdung".

Das unterstellt einen quasi natürlichen "Ortscharakter", den guten "Bio-Deutschen", den es noch nie gegeben hat. Die gleichzeitige Sortierung der Menschen in Bleibeberechtigte und Abzuschiebende nach recht willkürlich-hoheitlichen Kriterien hat im völkischen Politik-Milieu ein wahnhaftes Narrativ heranreifen lassen, in dessen Rahmen sich die Betroffenen geradezu von Ausländern bedroht, regelrecht umzingelt und verfolgt fühlen.

Auch nationalkonservative Politiker haben zu dieser "Stimmung" beigetragen; unvergessen sollte es sein, wie Seehofer im September 2018, nachdem ein rechtsradikaler Mob in Chemnitz Migranten (bzw. alle, die irgendwie anders ausgesehen haben als das Bild, das diese Leute von einem "echten Deutschen" haben) durch die Straßen gejagt hatte, Folgendes zum Besten gab:

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Migration als "Mutter aller Probleme" bezeichnet. • Er zeigte Verständnis für die Demonstranten in Sachsen. • Die Äußerungen sollen am Rande der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im brandenburgischen Neuhardenberg gefallen sein. Nachdem Horst Seehofer lange zu den teilweise gewaltsamen Protesten in Chemnitz geschwiegen hatte, verteidigte der Innenminister jetzt die Demonstranten in Sachsen. Der CSU-Vorsitzende sagte am Mittwoch am Rande einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im brandenburgischen Neuhardenberg, er habe Verständnis, wenn sich Leute empören, das mache sie noch lange nicht zu Nazis, wie WELT aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Welt vom 05.09.2018

Wer die Migration als "Mutter aller Probleme" bezeichnet, betreibt insofern das Geschäft der völkischen Rechten, als den Zuwanderern die Schuld an allen Gegensätzen, Verwerfungen, Problemen und Widersprüchen von Politik & Ökonomie im Lande zugeschoben werden. Ihrer sachlichen Qualität nach unterscheidet sich eine derartige Aussage inhaltlich nicht grundsätzlich von beispielsweise "Die Juden sind unser Unglück". Einer bestimmten ethnischen, religiösen oder irgendwie als "extern", "fremd" definierten Gruppe wird die Generalverantwortung für das gesamte "Leiden der Nation" zugewiesen.

Macht es aber Sinn, die Strategie der rassistischen Ausgrenzung und generalisierten Schuldzuweisung seitens der Rechtspopulisten als Versuch zu sehen, die Gesellschaft zu spalten, wie es der Bundespräsident und viele andere versierte Sonntagsredner tun? Mitnichten. Polemisch überspitzt ist es sogar ein Stück weit umgekehrt: Die Ideologie der Volksgemeinschaft, des homogenen Volkes, dem gemeinsame Ziele und Interessen qua Deutschsein zu eigen wären, macht gerade den Kern des völkisch-nationalen Weltbildes aus; von eben diesem Standpunkt aus werden die Migranten als Fremde, da keine Bio-Deutschen, als nicht der imaginären deutschen Gemeinschaft zugehörig definiert. Den nationalistischen Gemeinschaftswahn nun mit einer bürgerlich-republikanischen Gemeinschaftsideologie zu bekämpfen, die eine andere "zivile" Fiktion von wahrer Gemeinschaftlichkeit aufmacht, öffnet der Debatte darüber, wer nun wirklich dazugehört und wer nicht, Tür und Tor, da sie deren Grundgedanken affirmiert statt kritisiert. 2

Gleichgültigkeit des Kapitalismus

Anders gesagt: Um eine Einsicht in die Tatsache, dass die modernen kapitalistischen Gesellschaften Klassengesellschaften sind, kommt man in der Auseinandersetzung mit den Unannehmlichkeiten und sozialen Verwerfungen im Land nicht herum. Wer seinen analytischen Fokus auf die etablierten ökonomischen und sozialen Verhältnisse richtet, verfällt niemals auf die Idee, den Schwarzen Peter den Migranten zuzuschieben, da ihm/ihr an der Kritik der ökonomischen Ungleichheit gelegen ist. Und diese erklärt sich eben nicht aus den Herkunftsdifferenzen der Arbeitssuchenden/Arbeitenden, die zwar seitens der Klasse der "Beschäftiger" gerne mittels Lohndifferenzierung ausgenutzt werden, aber für deren Zweck, mit allen beschäftigten Arbeitskräften Gewinn zu erzielen, nicht konstitutiv sind.

Schließlich sind die kapitalistischen Unternehmen das Subjekt der Veranstaltung "Arbeitsplatz", was der völkischen Kritik an den Konkurrenten ausländischer Herkunft als selbstverständliche Unterstellung, als unhinterfragte Voraussetzung gilt - nicht das System der Konkurrenz um Gewinn und die beinharten ökonomischen Beschäftigungskriterien, die sich daraus ergeben, stehen hier im Fokus der Kritik, sondern der auswärtige Konkurrent, dem ein national gesonnener deutscher Arbeitnehmer nichts gönnt, da er qua Herkunft zu nichts berechtigt ist.

Dabei ist es relativ nebensächlich, ob der "Fremde" überhaupt wirklich als Konkurrent anzusehen ist oder dies nur als pauschalisiertes Bedrohungsszenario an die Wand gemalt wird - auf die fern jeder Empirie behauptete, generalisierte Schuldzuweisung und das daran geknüpfte Stimmungsbild kommt es an. Fakten haben rechtsradikale Positionen noch nie sonderlich belastet.

Wo Gemeinschaft wirklich existiert, muss sie nicht zusätzlich beschworen werden

Zu den ökonomischen Gegensätzen gesellen sich im globalisierten Kapitalismus eine Vielfalt von ethnischen, religiösen und kulturellen Differenzen, die sich als Unterschiede in privater Lebensführung, Sitten, Sprachgewohnheiten und Habitus ausdrücken, was die Zugehörigkeit zu spezifischen "Communities" einschließt, die sich durch diverse, mehr oder weniger gegeneinander abgegrenzte Lebensstile unterscheiden. Mit solchen Unterschieden kann und muss eine vernünftige Gesellschaft leben; es besteht keine Notwendigkeit, alle in eine fiktive Gemeinschaft einzusortieren und eine notwendigerweise immer abstrakt bleibende Gemeinschaftstümelei zu zelebrieren, solange bestimmte Grundprinzipien des politischen und sozialen Umgangs miteinander respektiert werden.

Das ist aber modernen bürgerlichen Staaten mit ihrem fordernden, stets gegen konkurrierende Staaten positionierten Nationalismus, ihrem wachsenden Kontroll- und Formatierungsbedürfnis nach innen, das sich gerade auch aus den schwelenden gesellschaftlichen bis globalen Konflikten ergibt, nicht selbstverständlich. Eben wegen der grundlegenden ökonomischen Gegensätze besteht der Staat als politische "Klammer" der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft darauf, dass jene von allen in einer Weise auszuhalten wären, die den Fortgang des geschätzten Wirtschaftswachstums nicht stört.

Nichts anderes beinhaltet der vor allem in feierlichen Ansprachen stets erneuerte Anspruch, eine "geeinte Nation", eine Art republikanischer und doch emotional verankerter Gemeinschaft vorzustellen, auch wenn es schon an der elementarsten ökonomischen Basis für eine derartige Einheit praktisch gebricht. Und wo Gemeinschaft wirklich existiert, muss sie nicht zusätzlich beschworen und eingefordert werden. Die Verdopplung selbst weist schon auf den Zwangscharakter der jeweiligen politischen Veranstaltung hin.

Ein abstrakter Nationalismus ist von daher auch die gemeinsame Grundlage aller modernen Varianten, eine auf dem Kapitalismus beruhende Staatsgewalt zu veranstalten. Deswegen herrschte bei den Konservativen, die dieses Narrativ in reinster Form hochhalten, lange die Vorstellung, die AfD-Anhänger könnten mit ein bisschen "Sorgen-der-Bürger-Ernst-nehmen" den Völkischen abspenstig gemacht werden.

Erst als klar wurde, dass die "besorgten Bürger" durch Annäherung an die rechtsradikalen Positionen nicht zurückzugewinnen waren, schwenkten die Nationalkonservativen in der CDU/CSU um und hoben seither mehr die Abgrenzung zu den Rechtspopulisten hervor. Und diese Auseinandersetzung um die Strategie ist noch nicht beendet: Erst kürzlich hatte Markus Söder Friedrich Merz kritisiert, als der selbst ernannte "Wirtschaftsfachmann" wieder über die Rückgewinnung der AfD-Wähler halluzinierte, und ihm bedeutet, dass er selbst das schon ergebnislos versucht hätte.

Vielleicht wurde denjenigen CDU-/CSU-lern, die in dieses Horn stießen, auch etwas mulmig bezüglich der Geister, die sie da gerufen hatten: Denn der republikanisch-demokratische Staatsbürgerbegriff unterscheidet sich trotz mancher praktischer Ähnlichkeiten im staatlichen Sortierungsbemühen - man denke z.B. an die schon seit etlichen Jahren üblichen Nacht- und Nebelabschiebungen von wohl integrierten migrantischen Schülerinnen in Bayern, die dazu entweder aus dem Bett gezerrt oder von der Schulbank weg eingesammelt wurden/werden - immer noch vom völkisch-nationalistischen, der einen "Abstammungsdeutschen" ausmacht, der in der menschlichen Geschichte, eine einzige Wanderungsbewegung, bestenfalls als absurder Witz, schlimmer: als in seinen Konsequenzen gewaltträchtiger Wahn durchgeht.

Völkischer und republikanischer Staatsbürgerbegriff: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Zwischen völkischem und republikanischem Staatsbürgerbegriff finden sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Rechtspopulisten bemühen sich nach Kräften, den Insassen ihrer jeweiligen Staatsanstalten einzureden, alles würde besser, wenn das gute eingeborene Volk nur unter sich bleiben könnte und die unselige Verquickung mit anonymen ausländischen Institutionen und Personen nicht seinen Wohlstand hintertreiben würde.

Wahr ist daran nichts, wie z.B. das politisch-ökonomische Tohuwabohu um den "Brexit" exemplarisch zu zeigen vermag. Das gesamte Wachstum der kapitalistischen Welt fußt längst auf einem komplexen globalen Abhängigkeitsgefüge, aus dem man sich nicht einfach zurückziehen kann, ohne den Bruch mit dieser Art des Wirtschaftens zu riskieren oder zu bezwecken: Den Kapitalismus national abzuriegeln und sich dabei des Reichtums der ganzen Welt zu bedienen, schließt sich einfach aus - außer man hat, wie beim fundamentalistischen Nationalismus in all seinen Varianten gang und gäbe, nicht gleich eine andere Art der globalen Abhängigkeit im Auge, in der man sich als überlegenes politisches Zentrum einer quasi-kolonialen, zumindest erfolgreich unterworfenen Welt sieht, die einem zuzuarbeiten hat, ohne dass daraus eigene Verpflichtungen oder Gegenleistungen erwachsen.

Die trostlose Kosten-Nutzen-Rechnung der Kolonialzeit strafte diese Milchmädchenrechnung schon damals Lügen; ein effektiveres System der globalen Ausbeutung als der moderne, marktvermittelte Imperialismus ist nirgendwo im Angebot. Dass es dabei Gewinner und Verlierer gibt, liegt in der Logik und den Mitteln dieser Konkurrenz, der Waffe einer überlegenen Produktivität als Mittel der Profitsteigerung - überlegene Kapitalgröße bewirkt über das darin steckende Expansions- und Investitionspotential die Verstärkung der ökonomischen Überlegenheit, die die globalen IT-Monopole, Energie-Konzerne und Industriekapitale in politische Macht umzumünzen wissen, da ohne die vorrangige Bedienung ihrer Interessen "marktkonforme" Demokratien das "Wachstum" nicht zuwege bringen, auf das alle scharf sind.

Die rechtspopulistischen Vertreter eines völkischen "Nationalkapitalismus" versuchen hingegen, die globale Marktkonkurrenz entlang rassistischer Kriterien zu differenzieren, indem sie die Konkurrenten auf den ausländischen Waren- und den inländischen Arbeitsmärkten als "Fremde" definieren, denen Diskriminierungen zuteilwerden müssen, um die bevorrechtigten einheimischen Firmen und Arbeitskräfte bevorzugen zu können. Derartige Betrachtungsweisen verfangen typischerweise in ökonomischen Krisenzeiten, in denen der gewohnte Konkurrenzerfolg sich im Rahmen des bisher so profitabel angewandten internationalen Regelwerks nicht mehr einstellen mag.

Nun erscheint manchen der politische Versuch, sich auf Kosten aller anderen schadlos zu halten, als zwar potenziell ziemlich gewaltträchtige, aber unumgängliche Alternative, die ihre ideologische Begründung mit der Vorstellung unterfüttert, die Konkurrenten hätten dies qua Fremdartigkeit, wenn nicht Minderwertigkeit gar nicht anders verdient - schließlich hintertreiben sie den qua eigener Vortrefflichkeit berechtigten Erfolg der eigenen Nation innen wie außen.

Damit kommt diese Krisenvariante bürgerlicher Herrschaft der autoritären Vorstellung national gesinnter Bürger vom Staat als oberstem Paternalisten, der sie in ihrem Beitrag zum völkischen Leben zu unterstützen habe, entgegen. Dass auch das viel beschworene "Kernvolk" sich nach wie vor in gesellschaftliche Klassen scheidet, es schlecht verdienende Arbeiter neben steinreichen Industriellen gibt, widerspricht dem Programm der Rechten insofern nicht; schließlich bringt die Natur Herren und Knechte, Krieger, Herrscher und allerlei Dienstvolk hervor, so dass seit jeher mit "Suum Cuique! - Jedem das Seine!" das Programm einer völkisch-nationalen, autoritär durchstrukturierten und dennoch beinhart kapitalistischen Klassengesellschaft umschrieben ist.

Dabei wurde der rein biologistische Rassismus der Nazis immer mehr durch ethnopluralistische Konzepte abgelöst, die die jeweils "fremden Kulturen" als regionale "Eigenart" definieren, die dem dortigen Staatsvolk genauso unverbrüchlich eigen sein soll wie früher seine genetische Bestimmung. Auch diese kulturalistische Variante des Rassismus setzt sich darüber hinweg, dass sämtliche menschlichen Denk-, Wert- und Glaubenssysteme Konstruktionen sind, die sich zumeist als Mischung geplanter und zufälliger Momente der Auseinandersetzung einer Menschengruppe mit den Bedingungen ihres sozialen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenlebens ergeben, als solche natürlich wandelbar sind, wenn der einzelne Mensch seine kulturelle Umgebung wechselt: Ob, wie und in welchem Maße dies geschieht, hängt auch davon ab, mit welchem Maß an "Identitätsfixierung" die jeweiligen Migranten/innen dort ankommen und welche Erfahrungen sie im neuen Kulturkreis machen.

Die moderne Rechte will demgemäß die ökonomischen Prinzipien und politischen Maßnahmen (wie z.B. die Agenda 2010), denen sich die soziale Ungleichheit, die wirtschaftlichen Lebensrisiken und die Gefährdungen des erreichten Lebensstandards verdanken, nicht entlang ihres sachlichen Gehalts, sondern wegen ihrer mangelnden Differenzierung nach "Bevorrechtigten", zu denen das treue "Stammvolk" gehören soll, und "Fremden", die als nicht "Volksdeutsche" hier sowieso eigentlich nichts verloren haben, modifizieren. Die Verschärfung der Ungleichheit, die die Krisenbewältigungspolitik der EU überall in Europa begleitet, auch beim obersten Konkurrenzsieger Deutschland, führt nicht zur Kritik dieser Wirtschafts- und Sozialpolitik, sondern zur Forderung nach ergänzenden nationalpolitischen, genuin völkischen Verteilungskriterien.

Dabei werden Identität und Differenz zu den faschistischen Bewegungen des letzten Jahrhunderts sichtbar: Gemeinsam ist beiden der Rückgriff auf das Völkische, das gegen die Auslesemechanismen der freien Konkurrenz als Maßstab der politischen Privilegierung des behaupteten "Stammvolks" gefordert wird; im Unterschied zu damals ist dies aber bei den modernen Rechtspopulisten nicht in ein Programm der "nationalen Revolution" eingebunden, das das liberalkapitalistische politische System als solches beseitigen will - im Gegenteil: Die AfD unterstellt die moderne radikalliberale Programmatik und forciert sie in ihren Aussagen z.B. zur Unfallversicherung, die den Arbeitgeber eigentlich nichts anginge, sogar noch.

Dass der moderne Globalkapitalismus sich als weltumspannendes System konkurrierender kapitalistischer Staaten unter der "Leadership" der USA etabliert hat, deren Konkurrenz ihre wechselseitige Abhängigkeiten ebenso zugrunde legt wie hervorbringt, aber auch bisweilen in Gegnerschaft umschlagen lässt, so dass die internationale Praxis zwischen Kooperation, Konkurrenz und zumeist diplomatischem, bisweilen aber auch militärischem Konflikt oszilliert, wird von der Rechten systematisch ignoriert. Sie pfeifen auf die "regelbasierte Wettbewerbsordnung" und streben die unverblümte Vorherrschaft, den direkten Vorteil der eigenen Nation ohne Umwege an, was im Falle der Führungsnation USA, die unter Donald Trump diesen Neuordnungsprozess international erst so richtig losgetreten hat, zur Wiederbelebung des Faustrechts als Mittel der internationalen Politik führte.

Die radikale Rechte ist insofern bestrebt, die nationale Politik und deren Erfolg von der ausschließlichen Gültigkeit der Kriterien "der Märkte" in Richtung einer völkischen Hierarchisierung freizumachen: Mit einer vom Staat entlang rassistischer Unterscheidungen organisierten, völkisch gefilterten Klassengesellschaft soll die differenzierende Macht der kapitalistischen Konkurrenz ökonomisch Ungleicher entlang der Potenzen von Eigentum und Marktmacht durch die diskriminierende Gewalt der keinen Widerspruch duldenden Sortierungsprozesse der völkischen Staatsmacht ersetzt werden.

Verlierer gibt es in beiden Systemvarianten, so oder so. Und die Vorstellung von der Menschennatur leistet beiden ebenso gute Dienste: Die Konkurrenzvariante ist sich sicher, dass das System die "Intelligenten=Leistungsfähigen" voranbringt, wenn man es nur ordentlich funktionieren lässt; das völkische Ordnungsschema hingegen weiß genau, dass sein "Kernvolk" das überlegene ist - mal qua "Kultur", mal qua "Rasse", wobei beide für fest verwachsene, quasi natürliche, zumeist nur eingebildete "Eigenschaften" stehen.

Wahnhafte Individualität und rassistisches Wahnsystem: Eine unheilvolle Passung

Die besondere Gewaltaffinität der völkischen Herrschaftsvariante besteht in der damit erfolgenden Einsortierung der "Fremden" als nicht zum "bio-deutschen" Volk gehörig, was als "nicht zur Anwesenheit" berechtigt und, in den radikalsten Fortschreibungen, daher als nicht hier "lebensberechtigt" ausbuchstabiert wird. Der brutale Übergang in die letzte Konsequenz dieses Menschenbilds wird von denjenigen gezogen, bei denen das Gefühl der Bedrohung angestammter Pfründe und Lebensstile durch "andersartige" Fremde wahnhafte Züge einer allseitigen, das ganze gesellschaftliche Leben durchdringenden Gefahr annimmt. Sie fühlen sich von daher in ihrem eingebildeten Dasein als "Lone Wolf", elitäre Avantgarde der Exekution des Volkswillens dazu berufen, ein Fanal der Errettung zu setzen, indem sie selbst Hand an das Leben der "Volksschädlinge" legen.

Und genau hier liegt auch der Zusammenhang, die Affinität von psychischen Wahnerkrankungen wie der Paranoia zum rechtsradikalen Weltbild: Das rechtsradikale Weltbild geht immer von einer Bedrohung durch "Andersartige", "Fremde" aus und stilisiert dadurch den gesellschaftlichen Alltag zu einer einzigen potenziellen Gefährdung der "guten Deutschen" durch diese. Ein idealer Anknüpfungspunkt, ein passender Inhalt für jede individuell paranoide Geistesverfassung, da der Wahn hier das gültige gesellschaftspolitische Weltbild darstellt - Antisemitismus und Rassismus geben selbst eine wahnhafte Vorstellungswelt ab, die sich jeglicher Widerlegung durch die moderne Wissenschaft widersetzt und damit genauso beratungsresistent ist wie das an Paranoia erkrankte Individuum.

Das vermehrte Auftreten gewalttätiger rechtsradikaler Wahnsinniger entspricht daher durchaus der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland: "Täter wie der Angreifer von Hanau fühlen sich von einer rechtsradikalen Stimmung getragen, die in Deutschland immer weiter um sich greift." (A. Ramelsberger, SZ vom 20.02.2020)

Man mag sich gar nicht ausmalen, was erst los sein könnte, wenn eine veritable ökonomische Krise um sich greift und -zumindest ersteres ganz im Sinne der herrschenden Figuren aus Politik & Ökonomie - nicht das Wirtschaftssystem und die darauf bezogene Politik in den Fokus der Kritik geraten, sondern vermehrt und vielleicht noch aggressiver, diejenigen, die "uns" "alles wegnehmen", dafür verantwortlich gemacht werden.