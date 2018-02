Ost-Ghouta und Afrin: Im Nebel der Fake News von allen Seiten Florian Rötzer

Weiße Helme retten am 20. Februar ein Mädchen in Hamorya in Ost-Ghouta. Bild: Weiße Helme

Erschütternd ist, wie im Syrien-Konflikt Staatsmedien ungeniert Propaganda oder PsyOps betreiben und viele Medien auf der einen oder anderen Seite mitmischen

Eifrig berichten die gleichgeschalteten türkischen Medien über zivile Opfer der Luftangriffe in Ost-Ghouta. Dabei beziehen sich auf Informationen von "lokalen Zivilschutz-Quellen", gemeint sind die Weißen Helme. Diese treten in den Gebieten und Städten auf, die in der Regel von islamistischen Gruppen, allen voran den al-Qaida-Ableger al-Nusra bzw. Jabhat Fateh Al-Sham wie in Ost-Ghouta, kontrolliert werden. Russische Medien und Regierungsangehörige wie Außenminister Lawrow rechnen sie direkt den "Terroristen" zu. Sie würden von den USA und Großbritannien unterstützt.

Kooperieren müssen die Weißen Helme jedenfalls mit den islamistischen Gruppen, die von der Türkei stets als syrische Oppositionsgruppen oder Freie Syrische Armee bezeichnet werden, sonst könnten sie sich in den von diesen kontrollierten Gebieten nicht unbehelligt bewegen, dort filmen und berichten. Wie verlässlich die von den "lokalen Zivilschutz-Quellen" stammenden Zahlen sind, ist jedenfalls fragwürdig. Auffallend daran ist, dass es sich nur um Zivilisten handeln soll, aber nicht um Kämpfer oder andere Mitglieder der bewaffneten Gruppen, die im Übrigen mit Anschlägen Zivilisten in Damaskus töten.

Am Freitag sollen die Angriffe 15 Zivilisten getötet haben, berichten die Weißen Helme und die staatliche türkische Nachrichtenagentur AA. Luftangriffe des "syrischen Regimes" hätten danach Wohngebiete wie Duma, Ein Tarma und Saqba in dem Gebiet bombardiert. Dass sich in diesen Wohngebieten bewaffnete Gruppen der "Opposition" aufhalten, wird nicht einmal erwähnt. Die Weißen Helme beschuldigen nach türkischer Sprachregelung auch die YPG/PKK, Zivilisten zu töten.

Umgekehrt berichtet die staatliche syrische Nachrichtenagentur, dass Anschläge und Angriffe von Gruppen aus Ost-Ghouta immer wieder Zivilisten töten und verletzen. Gestern ist von einem Toten und 50 Verletzten die Rede. Von einer Granate getroffen worden sei auch der Trakt mit Intensivstationen der Chirurgischen Klinik in der Baghdad-Straße in Damaskus.

Am Donnerstag hatte der russische Außenminister Lawrow dem Westen vorgeworfen, die Angriffe auf Zivilisten aus Ost-Ghouta nicht zu beachten. Damaskus und Moskau sagen, westliche Länder würden die Terroristen in Ost-Ghouta schützen oder auch mit ihnen zusammenarbeiten. Dabei wird aber die Türkei nicht erwähnt, die eben ihrerseits nicht Russland erwähnt, sondern nur den syrischen Regimekräften die Schuld an getöteten Zivilisten zuschiebt.

Damaskus und Moskau wiederum sprechen nicht von den zivilen Opfern ihrer Angriffe auf die "Terroristen". Hier heißt es, wie Lawrow gestern sagte, dass al-Nusra die Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutze, Leiden über sie bringe und sie nicht fortgehen lasse. Genauso wurde das Bombardement der US-Koalition von Mosul und Raqqa gerechtfertigt. Beide Städte wurden großflächig zerstört, wie viele Zivilisten dabei ums Leben gekommen sind, ist unbekannt.

ANF-Bild vom Konvoi.

Dafür weist die syrische Nachrichtenagentur auf die zivilen Opfer der türkischen Angriffe auf Afrin hin, auch auf einen angeblich zivilen Konvoi. Auch kurdische Medien berichteten, dass gestern ein Konvoi angeblich mit Zivilisten, die Hilfsgüter von Cizire nach Afrin brachten, von der türkischen Luftwaffe angegriffen worden sei. Ein Mann sei getötet worden, 12 Menschen seien verletzt worden. Es werden Bilder von getroffenen Fahrzeugen gezeigt. Wenn darauf hingewiesen wird, dass kein militärisches Fahrzeug und keine Waffen zu sehen sein, beweist das freilich nichts.

Monotonie der türkischen Propaganda

Türkische Medien erklären zunächst, es sei ein Konvoi mit 30-40 Fahrzeugen mit Kämpfern und Waffen angegriffen worden. Es wurde auch ein Video veröffentlicht, das nach der Bombardierung Rauchwolken zeigt, aber nichts verrät, ob es sich wirklich um Fahrzeuge mit Kämpfern und Waffen handelte.

Offenbar hatte man dann doch angesichts der kursierenden Bilder von den zerstörten zivilen Fahrzeugen Probleme, die Propaganda pur durchzuhalten. Am Abend kam dann noch eine nachgeschobene Meldung, die schon eine richtige Schmierenkomödie ist, dass ein Konvoi von "YPG/PKK-Daesh-Terroristen" - der Islamische Staat muss als Legitimation immer dabei sein - beschossen wurde. Nur der Konvoi sei beschossen worden, während man mit "höchster Vorsicht" darauf geachtet habe, dass keine Zivilisten gefährdet werden.

Plötzlich heißt es, die türkische Armee habe berichtet, es habe auch einen zivilen Konvoi in der Nähe gegeben. Man habe aber, wie es der "türkischen Tradition und den kulturellen Werten" entspreche, den terroristischen Konvoi in sicherer Entfernung vom zivilen Konvoi unter Beschuss genommen.

Die Detonationen würden zeigen, dass in den Fahrzeugen Munition gewesen sei. Ein Video von dem Konvoi zeigt in der Tat andere Fahrzeuge - eher Busse oder Lastwagen - als das Video von ANF, allerdings ist nicht klar, welche Fahrzeuge die türkischen Streitkräfte beschossen haben.

Von der türkischen Nachrichtenagentur veröffentlichtes Bild über den Angriff auf den Konvoi, angeblich mit Kämpfern und Waffen.

Die Türkei hält strikt ihren Propaganda- oder Fake-News-Kurs durch, den sie auch den noch übriggebliebenen türkischen Medien diktiert hat (Türkische Regierung diktiert Medien-Berichterstattung). Über zivile Opfer wird nicht berichtet, das türkische Militär tötet keine Zivilisten, sondern nur "Terroristen", zu denen in den schon Jahre von den YPG-Kurden kontrollierten Afrin auch IS-Kämpfer zählen sollen.

Weil die YPG eine Verbindung mit der PKK hat, werden die syrischen Kurden für die Anschläge der PKK in der Türkei direkt verantwortlich gemacht.

Türkische Staatsmedien, die tagesschau und Humand Rights Watch

Gestern schrieb die staatliche Anadolupost, der stellvertretende Ministerpräsident Bekir Bozdag habe gesagt, dass im Laufe der Operation Olivenzweig kein einziger Zivilist getötet oder verletzt worden sei - was nur eine Fake News sein kann, wenn man Dörfer mit Artillerie beschießt und aus der Luft bombardiert.

Solche markigen Sprüche werden ständig wiederholt, was die Glaubwürdigkeit ebenso steigern soll wie die Behauptungen wie viele "Terroristen" bereits "neutralisiert" worden seien.

Gleich auf der Titelseite daneben werden scheinbar objektive Informationen über die humanitäre Katastrophe in Ost-Ghouta publiziert. Von den 400.000 Zivilisten seien die Hälfte Kinder, heißt es hier. Die bewaffneten Gruppen werden nicht erwähnt, auch nicht die Angriffe und Anschläge auf zivile Ziele in Damaskus. Es wird nur einmal von "Oppositionsgruppen" gesprochen.

Getötet worden seien in den letzten drei Monaten 700 Zivilisten, darunter 109 Frauen und 185 Kinder. Zahlreiche Kinder seien auch wegen der Blockade durch syrische Regierungstruppen verhungert oder mangels medizinischer Behandlung gestorben. Die syrische Regierung wird als "Regime" bezeichnet - das müsste man dann freilich mittlerweile auch zur türkischen Regierung sagen.

Das Regime setze Granaten, Fassbomben, Streubomben und chemische Waffen ein. Als "Entschuldigung" für die Angriffe gebe das Regime den "Kampf gegen den Terror". Dazu werde gesagt, Zivilisten würden als Schutzschilde missbraucht und die Hauptstadt würde beschossen.

Nicht ganz smart steht auf derselben Seite, dass Außenminister Mevlut Cavusoglu erklärte, man werde Afrin von den "Terrorgruppen säubern", was nicht nur wieder verräterisch die Rede vom Töten wie beim "Neutralisieren" vermeidet. Man würde keine Unterschiede zwischen den "YPG/PKK-Terroristen und ihren Unterstützern" machen, beide müssten also neutralisiert werden.

Nach dieser Logik könnten die syrischen Truppen auch wahllos in Ost-Ghouta angreifen. Die Türkei benutzt, ebenfalls auf derselben Seite stehend, dieselbe "Entschuldigung" wie Damaskus. Die Terroristen sollen verjagt werden, man will Sicherheit und Stabilität herstellen und die Syrer "von der Repression und der Grausamkeit" der Terroristen befreien. Man nehme das Selbstverteidigungsrecht in Anspruch.

Immerhin nimmt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch auch den türkischen Einmarsch in Afrin ein wenig unter die Lupe. Untersucht wurden drei Angriffe im Januar aus der Luft oder durch Artillerie auf Zelte, eine Geflügelfarm und ein Haus. Dadurch seien 26 Zivilisten, darunter 17 Kinder getötet worden. Zu den Opfern gehören zwei Flüchtlingsfamilien, in Afrin haben mehr als 120.000 Menschen aus anderen Teilen Syrien Schutz gesucht.

Auch HRW glaubt, dass die Türkei mit den Angriffen darauf abzuzielen scheint, Menschen zu vertreiben. Und es wird dem türkischen Militär eben das vorgeworfen, was türkische Politiker und Medien dauernd beschwören. Es würde nicht genügend darauf achten, Zivilisten zu verschonen, was ein Kriegsverbrechen sein könnte.

Die Tagesschau hebt sich einmal wieder als Aufklärungsorgan hervor. In einem Beitrag wird die Darstellung der Situation in der "angeblichen Rebellenhochburg Ost-Ghouta" in russischen Medien gegeißelt. Ja, das ist einseitig, der Tagesschau-Bericht ist aber selbst außerordentlich dünn und seinerseits extrem einseitig. Vorgeworfen wird russischen Medien zu verschweigen, dass "auch russische Bomben auf die umkämpfte Stadt fallen".

Das ist richtig, aber der Bericht spricht seinerseits nicht darüber, welche "Rebellen" sich dort aufhalten oder ob sich überhaupt welche dort befinden. Verwiesen wird auf Aleppo "als Blaupause", aber nicht auf Mosul oder Raqqa, wo ebenfalls nur Ruinen übrig bleiben.

Nicht erwähnt wird auch, dass Russland eine Garantie für einen Waffenstillstand verlangt, dass die "Rebellen", darunter eben al-Qaida, diesen auch einhalten. Und es wird auch nicht einmal erwähnt, dass auch zivile Ziele in Damaskus von den "Rebellen" angegriffen werden.