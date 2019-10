Pakistan: Atomkrieg soll von Korruption ablenken Gilbert Kolonko

Bäume wären auch in Teilen der Steinwüste Belutschistan möglich, doch in Pakistan wurde jahrzehntelang gnadenlos abgeholzt. Foto: Gilbert Kolonko

Pakistans Verantwortliche spielen immer öfter mit dem Wort "Atomkrieg", während die Eliten weiter das Land ausplündern und die Wirtschaft den Bach runter geht

In Jacobabad, in der pakistanischen Provinz Sindh, stieg das Thermometer diesen Sommer auf 51.1° Grad Celsius. Genau wie in der Nachbarprovinz Punjab, in der Ortschaft Sahiwal. Doch im Gegensatz zum kalifornischen Death Valley leben hier Menschen - im Distrikt Jacobabad ist es eine Million. Im Distrikt Sahiwal sind es 1,4 Millionen. Anfang Juni kostete allein ein hitzebedingter Stromausfall in einem Krankenhaus in Sahiwal acht Babys das Leben.

Im 800 Kilometer entfernten Turbat in Belutschistan wurde zwar im Jahr 2017 ein Hitzerekord von 53,7 Grad erzielt - auch dort leben Menschen -, aber in Jacobabad steigt das Thermometer mittlerweile während zweier Monate im Jahr immer wieder über 50 Grad. Der Grund: Hitzewellen nehmen in Pakistan zu.

Das U.S. National Oceanic and Atmospheric Istitut schätzt, dass steigende Hitze in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit schon jetzt die körperliche Arbeit im Freien um 10 Prozent reduziert hat und es geht davon aus, dass es bis zum Jahr 2050 20 Prozent sein werden. Auch dieser Punkt wird Pakistan mehr treffen als andere Länder, dazu ist das Land schon heute eines der größten Opfer des Klimawandels.

Doch viele Probleme sind hausgemacht: Im April dieses Jahres liefen ein paar tausend Bauern 150 Kilometer zu Fuß durch den Sindh, um auf die enormen Wasserprobleme der Region aufmerksam zu machen und auf das Austrocknen des Indus Deltas. Durch Stauungen des Flusses Indus drückt das Meerwasser immer tiefer in das Delta ein, was zu Versalzung führt.

Es gibt kaum Bäume, dafür den Kampf gegen Terror

Wer im Sommer schon einmal durch Pakistans südliche Provinzen Sindh und Belutschistan gewandert ist, dem fällt etwas auf, was die Hitze noch schwerer erträglich macht: Es gibt kaum Bäume. Dabei weisen Studien darauf hin, dass schon wenige Bäume ein Mikroklima schaffen können, das die Temperatur um bis zu 5 Grad Celsius senkt. Doch Bäume sind in Pakistan unter den Militär-Diktaturen und den nachweislich korrupten Familienparteien der Bhuttos und Sharifs rigoros abgeholzt worden.

Erst der jetzige Premierminister Imran Khan begann im Jahr 2013 in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ein großes Baumpflanzprogramm, dass er mittlerweile aufs ganze Land ausgeweitet hat.

Auch die Wasserkrise hat Khan von seinen Vorgängern geerbt: Schon 2007 sagte Anatol Levi in seinem Buch voraus, dass Wassermangel und nicht Extremismus die größte Gefahr für Pakistan sei. Doch statt Lösungen gab es den von der USA verordneten Kampf gegen den Terror. Den Terror, den die USA in den 1980er-Jahren in Form fanatischer Islamisten selbst geschaffen haben, um sie im Kampf gegen die Sowjetunion in Afghanistan zu schicken. Später wurden sie bekannt als al-Qaida.

Heute können die Verantwortlichen von Karatschi nicht einmal die Hälfte des Wasserbedarfs der 20 Millionen Einwohner decken. Wenn es dann regnet, steht die die Metropole wegen unkontrollierter Stadtverdichtung und verstopfter Gullys unter Wasser.

Die Elite raubt das Land aus

Auch diesen Monsun brach wegen Überschwemmungen wieder die Stromversorgung Karachis zusammen und damit die komplette Wasserversorgung. So versorgt sich die Bevölkerung mit Wasser aus Plastikflaschen und von der Wassermafia: Eine Studie des The Global Development Institute at The University of Manchester zeigt, dass Wasser in Plastikflaschen oder von der örtlichen Wassermafia bis zu 25 Prozent des monatlichen Einkommens auffrisst. "Plastikwasser" ist 52 Mal teurer als öffentliches Leitungswasser.

Zeitgleich raubt die Elite das Land aus: In einer lebensgefährlichen Reportage zeigen Fahim Zaman, ein ehemaliger Stadtverwalter Karatschis, und die Journalistin Naziha Syed Ali auf, wie die Elite und Politik weiter Landraub im riesigen Ausmaß betreiben.

In Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmer Malik Riaz und Stammesführern vertreiben sie Tausende von Menschen von deren Land und streichen dann horrende Gewinne durch Landverkauf und Bauprojekte ein. In der Provinz Sindh regiert immer noch die Bhutto Familie und wie schon auf Telepolis aufgezeigt, betreibt Malik Riaz sein Immobilienspiel im ganzen Land (Pakistan: Baulöwe prahlt mit der Höhe seiner Bestechungsgelder).

Ähnliches betreibt seit Jahrzehnten die pakistanische Armee. Sie hat einen Staat im Staate geschaffen und ist nebenbei der größte Wirtschaftskonzern des Landes, dem mehr als 50 große Firmen gehören, zu denen Hunderte weiterer Firmen gehören.

Viele von ihnen sind als Wohltätigkeitsorganisation "getarnt", wie die Fauji Foundation, einer der größten Mischkonzerne Südostasiens, damit es auch noch Steuerbefreiung gibt. Die letzten verlässlichen Daten über das Vermögen der pakistanischen Armee stammen aus dem Jahr 2007: Ayesha Siddiqa veröffentlichte sie in ihrem Buch Military Inc.. Kurz nach der Veröffentlichung wurde ihr Buch verboten und die Kopien eingesammelt und verbrannt.

Wer Imran Khan jetzt vorwirft, ein Mann der Armee zu sein, tut so, als hätten seine Vorgänger, die Familienparteien der Bhuttos und Sharifs, Einfluss auf die Gestaltung des Landes gehabt. Dabei haben die Generäle nach der Amtszeit von Diktator Musharraf nur verstanden, dass es sich im Hintergrund besser regieren lässt. Solange sich Nawaz Sharif oder Asif A. Zardari nicht in wichtige Innen- und Außenangelegenheiten einmischten, durften sie Geld für Londoner Immobilien ergaunern - und den Schein von Demokratie in Pakistan wahren.

So durfte auch Imran Khan erst Premierminister Pakistans werden, nachdem das Establishment/Militär sicher sein konnte, das Khan sein neues Pakistan nicht auf ihre Kosten erbauen will.

Was Imran Khan unter den gegebenen Umständen leistet, ist außergewöhnlich. Die pakistanische Armee und deren Geheimdienste haben über Jahrzehnte nachweislich Militante in den indischen Teil von Kaschmir eingeschleust, wie selbst Ex-Diktator Musharraf zugab. Dazu haben sie schwere Terroranschläge in Indien unterstützt wie den in Mumbai im Jahr 2008.

Doch Khan und dem Druck Chinas ist es zu verdanken, das Hafiz Saeed verhaftet worden ist, ebenso andere Islamisten der Jamaatud Dawa (JuD) und dessen bewaffnetem Arm Lashkar-e-Taiba (LeT), die vorher hilfreich im Kampf gegen Indien waren. So war es auch Imran Khan der den gefährlichen Schlagabtausch Ende Februar diesen Jahres mit Indien entschärfte, indem er den Piloten des abgeschossenen indischen Kampfjets ohne Bedingungen frei ließ.

Dass Imran Khan aus Pakistan einen islamischen Wohlfahrtstaat machen möchte mit Sozialwohnungen und Krankenversicherung ist löblich, aber unter den jetzigen Regeln der Weltwirtschaft unmöglich, das weiß er eigentlich selbst: Schon bei seiner Antrittsrede als Premierminister sagte Khan, dass die größte Last des Landes sei, dass es jedes Jahr neue Schulden aufnehmen muss, um allein die Zinsen der Staatsschulden zurück zahlen zu können - die andere Last des Landes, das Militär, konnte er selbstverständlich nicht erwähnen.

Die AfD will Pakistan die Entwicklungshilfe streichen

Pakistans Wirtschaftswachstum ist 2019 dann auch noch auf 3,3 Prozent gefallen, auch weil die Regierung 2018/19 mehr als neun Milliarden US-Dollar für die Schuldentilgung gezahlt hat. Ein neuer IWF-Kredit von sechs Milliarden US-Dollar, einer von drei Milliarden aus Saudi-Arabien und ein 2,2 Milliarden-US-Dollar-Kredit aus China halfen dabei.

Wie soll Pakistan also auf die Beine kommen, wenn die Bevölkerung dazu jedes Jahr um weitere 4,5 Millionen Menschen wächst und die nächsten 10 Jahre jährlich zwei Millionen junge Pakistaner auf den Arbeitsmarkt strömen? Noch mehr Billigproduktion, dessen Auswirkungen schon jetzt die Umwelt schädigen? Die Energie fürs "Wachstum" sollen chinesische Kohlekraftwerke liefern, da allein in der Region Sindh so viel Kohle liegt, dass Pakistan jedes Jahr 200.000 MW Strom produzieren könnte.

Doch das würde die Luft Pakistans und das Weltklima noch mehr belasten und damit Pakistans Probleme, die ihm aus dem Klimawandel erwachsen.

Auch Pakistans Wirtschaftsexperten verweisen oft auf die wirtschaftlichen Erfolge von Bangladesch. Dabei vergessen sie zu erwähnen, dass das 20-jährige Wirtschaftswachstum Umweltschäden angerichtet hat, die zum Teil nicht mehr zu reparieren sind: Viele Flüsse Bangladeschs sind zu verdreckt oder am Austrocknen.

Dazu wird vorausgesagt, dass Bangladesch wegen des steigenden Meeresspiegels, zu dem auch Bangladeschs und Pakistans Kohlekraftwerke ihren Teil beitragen werden, bis zu 25 Prozent seiner Fläche verlieren wird.

Der IFW und die Weltbank haben Pakistan jedoch nur den Weg Bangladeschs anzubieten. Um es klipp und klar auszusprechen: Unter den jetzigen Gegebenheiten gibt es für Pakistan keine Hoffnung. Noch sind es auch in Pakistan vorwiegend die Bessergestellten, die aus dem Land rennen: Die ehemaligen Armeeangehörigen und ihre Kinder bevorzugen die USA, wo auch Ex-Diktator Musharraf seine neue Heimat gefunden hat.

Der indische Wirtschaftsnobelpreiseträger Abhijit Banerjee zeigt durch Studien, dass es vorwiegend die Bessergestellten sind, die ihre Länder aus rein wirtschaftlichen Beweggründen verlassen. Die Armen folgen in der Regel nur, wenn sie durch Krieg oder Umweltzerstörungen dazu gezwungen sind.

So wäre es eigentlich noch möglich, die Fluchtursachen in den Herkunftsländern anzugehen, bevor sich die Massen auf den Weg machen: Aber auch von der Bundesregierung folgen nahezu keine Taten. Die AfD will Pakistan sogar sofort die Entwicklungshilfe streichen. Als Begründung führten Alice Weidel und Alexander Gauland in einem Antrag im Bundestag an, dass Pakistan den Terrorismus fördere und dass Pakistans Wirtschaft stabil sei.

Wenn das Land laut der AfD wirtschaftlich stabil ist, kann sich jeder vorstellen, wie viele Herkunftsländer von Flüchtlingen die Partei unterstützen würde beim Kampf gegen Fluchtursachen. Als Beleg für ihre Begründung führten Weigel und Gauland einen meiner Telepolis Pakistan-Artikel auf. Einen Artikel von einem Autor, der schon oft das Gegenteil gefordert hat: Imran Khan mit einem riesigen Hilfspaket in Sachen Bildung auf die Sprünge zu helfen, um den Religionsschulen etwas entgegen zu stellen.

Wenn die AfD schon die Schuldigen in Sachen Terrorismus identifiziert hat, wäre es doch eher folgerichtig, im EU Parlament zu beantragen, dass pakistanischen Militärangehörigen keine Schengen-Visa ausgestellt werden - das würde treffen. Was die Wasserkrise angeht, einfach mal beim deutschen Botschafter in Islamabad nachfragen: Bernhard Schlagheck hat da zumindest eine Ahnung.

Pakistan bräuchte eher ein weiteres zweckgebundenes Hilfspaket, das Millionen von nützlichen Jobs schafft: Die komplette Infrastruktur des Landes ist marode. Nützliche Arbeit für die lokale Bevölkerung und Nachhaltigkeit sind Schlüssel für die Zukunft und nicht ein Wirtschaftswachstum, in dem ökologische Nachhaltigkeit und soziale Indikatoren keine Rolle spielen.

Niemand sagt, dass Deutschland dies allein bezahlen soll. Die künftigen Klimaflüchtlinge sind ein Problem, dass die ganze Weltgemeinschaft angeht. Selbst das wirtschaftlich aufstrebende Indien hat die stärkste Arbeitslosigkeit seit 47 Jahren. Etwa 10 Millionen Bangladeschis arbeiten vorwiegend in den Golfstaaten, weil es daheim im "Wirtschaftswunderland" nicht genug Arbeit gibt.

Jede Lösung in Sachen Pakistan kann derzeit nur utopisch klingen, weil das aktuelle Welt-Wirtschaftssystem mit einem Wachstumsindikator, in dem Nachhaltigkeit unwichtig ist, keine Lösung zulässt. Auch nicht, um die vorsehbare, weltweite Krise der Klimaflüchtlinge zu bewältigen.

Die Gefahr eines Atomkriegs mit Indien

Die pakistanischen Generäle setzen auf ihre Trumpfkarte und weisen immer häufiger auf die Gefahr eines Atomkriegs mit Indien hin. Das tut mittlerweile auch Imran Khan, denn es hilft, von den unzähligen Problemen Pakistans abzulenken, für deren Lösung Khan keine finanziellen Mittel hat.

Trotz des beinahe täglichen Dauerfeuers der indischen und pakistanischen Armeen an der line of control, würde ich derzeit einen Atomkrieg ausschließen. Noch hätten die pakistanischen Generäle zu viel zu verlieren, denn Pakistan und seine aktuell 220 Million Einwohner sind noch nicht komplett ausgeplündert.

Doch wenn in Pakistan alles so weiter geht - nach Daten der UN werden im Jahr 2050 in Pakistan 403 Millionen Menschen leben - ist nichts auszuschließen. Erst recht kein Putsch von nationalistischen Islamisten innerhalb der Armee. Die Lügen ihrer Vorgesetzten, die Gott und Vaterland predigen, aber ihre Kinder auf ausländische Universitäten schicken, werden immer offensichtlicher.

Da reicht ein Blick auf die Lebensbedingungen der meisten Pakistaner inmitten von vergifteter Luft, schwarzen Flüssen, ausgetrockneten Seen und überfüllten Großstädten: Die Folgen des Klimawandels werden den Gang der Dinge nur beschleunigen.