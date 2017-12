Wenn Weltbilder aufeinanderprallen Elke Halefeldt

"Gefühlsgeleitete Realitätsverweigerung" fördert die Polarisierung der Gesellschaft

Wer den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft beschreiben möchte, benutzt gern das Wort "polarisiert". Soll heißen: Im öffentlichen Diskurs stehen sich bei vielen Themen gegensätzliche Meinungen und Weltbilder mehr oder weniger unversöhnlich gegenüber. Die Dinge werden dadurch verkompliziert, dass Weltbilder ja keine Häuser aus "harten Fakten" darstellen, sondern auch auf Axiomen, Schätzungen, Prognosen, Interpretationen aufbauen. Viel Raum für Gefühle, Ideologie und "einfache Antworten auf schwierige Fragen", quasi das Spezialgebiet der viel gescholtenen Populisten. Allerdings: Auch intelligente und gebildete Menschen, darunter linke, sind in Zeiten, in denen die Medien uns mit unüberschaubar vielen Informationen überhäufen, nicht gegen "gefühlsgeleitete Realitätsverweigerung" gefeit.

Anfang November hat sich der Welt-Korrespondenten Alan Posener mit einem Meinungsbeitrag zu Wort gemeldet: "Migration hat Deutschland weltoffener und moderner gemacht." Eine migrations-skeptische Gesellschaft wäre "ein chauvinistisches, intolerantes, verbittertes, altes, misstrauisches, innovationsfeindliches und isoliertes Deutschland: das Abbild der Verhältnisse auf AfD-Parteitagen."

Zu diesem Schluss kommt Posener, obwohl er diverse von Migration verursachte "Rückschläge" und "Opfer" durchaus sieht und benennt. Henryk M. Broder bescheinigte seinem optimistischen Kollegen daraufhin "idealistische Akrobatik". Einwanderung könne auch schief laufen.

Amadeu Antonio Stiftung brandmarkt "giftige" Gedankenwelten

Wir nehmen aber mal an, der Amadeu Antonio Stiftung (AAS) gefiele Poseners Denkansatz gut. Was ihr nicht gefällt, hat die Stiftung kürzlich in der Studie "Toxische Narrative" zusammengetragen. Narrative sind laut AAS "Erzählungen", "mit denen wir die Welt ordnen, erklären und die beschreiben, aus welchem Blickwinkel wir die Gesellschaft betrachten".

Konkret geht es um Narrative von zehn Social-Media-Akteuren des "verschwörungstheoretischen, rechtsextremen und rechtspopulistischen Spektrums" (u. a. AfD, Compact-Magazin, NPD), die in diesem Fall als toxisch, eben: Gift für die Gesellschaft, eingestuft werden.

Beispiele im O-Ton der Studie: "Migration führt zu Destabilisierung": "Nicht-Deutsche" "würden ... Gewalt und Terror verüben und das Wohlfahrtssystem ausnutzen", "Angriff auf deutsche Identität/Kultur", "auch wenn nicht deutlich ist, was genau die 'deutsche Kultur' ... ausmacht", "Der politische Gegner ist schlecht", "Volksverräter": "Politiker, die nicht die Interessen der Bevölkerung vertreten", "Fremdherrschaft"/EU als "Diktatur", "Lügenpresse", "Nazikeule", "Der Untergang ist da" ("Die Aufzählung von Terrorakten und die Verwendung von Begriffen wie 'Asylflut', 'Flüchtlingswelle' und 'Masseneinwanderung' setzen ankommende Geflüchtete mit (Natur-)Katastrophen gleich.") Angesichts dieser Narrative vermissen die Autoren mehr "demokratische Gegenerzählungen".

"Rechtspopulisten" und "Rechtsextreme" landen in der Studie in derselben Schublade, infizierte "andere Teile der Gesellschaft" gleich mit, denn: "Gerade Verschwörungserzählungen kennen keine politische Zugehörigkeit ...". Deswegen ist auch das Portal KenFM Teil der Stichprobe, obwohl es von der AAS weder als extrem noch als populistisch eingestuft wird.

Selbst wenn die konkret zugrunde liegenden über 1.000 Texte der Inhaltsanalyse nicht bekannt sind, ist nicht auszuschließen, dass ein Teil des Untersuchungsmaterials inhaltlich sehr einseitig, sozusagen starker verbaler Tobak ist, wie etwa "Lumpenmedien" oder "Asyl. Das Chaos. So kommt der Bürgerkrieg zu uns". Trotzdem werfen die als sozialschädlich angesehenen Narrative die Frage auf: Welche Gegen-Narrative sind, in Zeiten, in denen die bösen Zuschreibungen "Nazi" und "Rassist" überall herumgeistern, gesund für Geist und Seele? Die aufgelisteten Argumentationsstränge sind es in den Augen der AAS jedenfalls nicht - und zwar offenkundig egal, wie differenziert oder derb sie daherkommen mögen.

Auf der Suche nach "kraftvollen Demokratie-Narrativen"

Zum Bedauern der Stiftung "lassen sich" die "toxischen Narrative" nämlich "nicht per Gesetz verbieten oder löschen. Vorstöße wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder die Forderung einer rigoroseren Löschpolitik der Betreiber laufen hier ins Leere, weil die Narrative selten strafrechtlich relevant sind - und auch in gemäßigtem Ton ihre Wirkung entfalten."

Der hier dezent durchscheinende Wunsch, missliebige freie Meinungsäußerungen sollten am liebsten aus der Welt verschwinden, ist nachvollziehbar, aber wohl nicht unbedingt Grundgesetz-konform. Zumal moderat formulierte Gegen-Argumente bei komplexen Themen muss man in einer Demokratie tapfer ertragen.

Und zu allem Überfluss sind die toxischen Narrative auch noch "populistisch". "Populismus", sagt die Stiftung, konstruiere nämlich "Feindbilder". Er richte sich "gegen die Herausforderungen, negativen Seiten und Widersprüche sich modernisierender bzw. moderner Gesellschaften", anstatt "eine Analyse der abstrakten Vermittlungsprozesse gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse vorzunehmen". Letzteres mittels "eigener kraftvollen Erzählungen", die "sich positiv auf Gleichwertigkeit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit beziehen", und bitte ohne "Slogans" wie "Köln, Obergrenze, Kriminalität".

Schön wäre es ja gewesen, hätten die Autoren dem fantasielosen Leser gleich viele Beispiele für "Demokratie-Narrative" präsentiert. Reicht es vielleicht schon, die so genannten toxischen Narrative jeweils mit dem entgegengesetzten Vorzeichen zu bestücken? Also: "Migration stabilisiert Deutschland, und wer offen Probleme bezüglich Geflüchteter und des Islam benennt, wird nie und nimmer als Nazi beschimpft."

Gegen-Narrative, so der Eindruck der Amadeu Antonio Stiftung, gebe es "noch verhältnismäßig wenig. Umso wichtiger ist es, diese zu entwickeln, zu verbreiten und zu erzählen". Diese Einschätzung übersieht eventuell, dass der politische Diskurs gerade in den letzten Jahren von einer Reihe von Denkansätzen geprägt ist, die durchaus in die favorisierte Kategorie fallen könnten, von "Multikulturalismus ist eine Bereicherung für Europa" über "Zuwanderer retten unsere Renten und stärken die Wirtschaft" bis "Nächstenliebe kennt keine Obergrenze".

Die so genannte Aufnahmekapazität eines Landes sei nicht wirtschaftlich definiert, so der Migrationsforscher Olaf Kleist unter der Überschrift "Demagogisches Raunen in der Migrationsdebatte: Gift für den Diskurs" im Migrationspolitischen Portal der Heinrich Böll Stiftung. Wer warum aufgenommen werden solle, sei eine politische Entscheidung: "Die Ausgaben sind relativ hoch. Und? Bedeutet das, wir nehmen keine Schutzbedürftigen mehr auf? ... Soll mit einer neuen Obergrenze, die selbst die CSU nur dem Namen nach noch vertritt, der 200.001ste nach Syrien oder Libyen zurückgeschickt werden? ... In einem der reichsten Länder der Welt mit einer boomenden Wirtschaft ist das zumal eine moralische Bankrotterklärung." Die wichtigsten Aufnahmeländer gehörten teilweise zu den ärmsten der Welt, merkt Kleist an.

Geht's überhaupt ohne Populismus?

Generell wären und sind auch diese Umkehr- und Gegen-Narrative, man würde sie im gängigen politischen Spektrum wohl eher links als rechts einordnen, ziemlich verallgemeinernd. Geht's überhaupt ohne Populismus?

Laut Duden handelt es sich bei Populismus um eine "von Opportunismus [Nützlichkeitserwägungen] geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen ... zu gewinnen". Das Erfolgsrezept von Populisten, erklärt die Bundeszentrale für politische Bildung, sei "einfache Antworten auf schwierige Fragen geben ... Populismus ... zeichnet sich aus durch Anti-Elitarismus, Anti-Intellektualismus, Antipolitik, Institutionenfeindlichkeit sowie Moralisierung, Polarisierung und Personalisierung der Politik."

Das heißt: Populismus ist kein geschlossenes Theoriegebäude wie Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus, sondern unspezifisch. "Einfache Antworten" wiederum sind nicht an eine bestimmte politische Einstellung, einen Bildungs- und Kontostand gebunden. Trotzdem tauchen vor dem geistigen Auge im "postfaktisch" getauften Zeitalter gleich die vernünftigen Argumenten schwer zugänglichen "Massen" auf, die rechts-populistischen Politikern auf den Leim gehen.

Herablassende Sicht auf "manipulierbaren" Normalbürger falsch und gefährlich

Die herablassende Sicht der "Intelligenz" auf die "manipulierbaren Normalbürger", sagt Reinhard Wolf, Professor für Politikwissenschaft in Frankfurt/Main, sei allerdings "ebenso falsch wie gefährlich". Auch intelligente und gebildete Menschen seien nicht gegen "gefühlsgeleitete Realitätsverweigerung gefeit", schreibt er unter dem Titel "Die Selbstgefälligkeit der Intelligenz im Zeitalter des Populismus" in der Beilage der Wochenzeitung Das Parlament1.

Zahlreiche Studien bestätigten, dass persönliche Überzeugungen nur selten auf rationaler Abwägung beruhten, sondern unbewusst danach ausgewählt würden, ob sie zu unseren moralischen Intuitionen, Affekten und sozialen Identitäten passten. Am Anfang stehe fast immer die subjektive Meinung - für die danach überzeugende Begründungen gesucht werden. Dabei falle es intelligenteren Personen leichter als weniger intelligenten, stützende Argumente für die eigene Position zu finden, bei der Zahl der gefundenen Gegenargumente gebe es hingegen keinen Unterschied. Menschen "scheuen kognitive Dissonanz und suchen deshalb einseitig nach Informationen und Argumenten, die ihre gegenwärtigen Meinungen stützen."

Demokratische Diskussionskultur in Gefahr

Es sei durchaus zu befürchten, dass die gegenwärtig zu beobachtende "politische Emotionalisierung und ideologische Polarisierung weiter voranschreiten werden", womit die "demokratische Diskussionskultur in Gefahr" gerate, warnt der Politikwissenschaftler.

Als aktuelle Verstärker einer Emotionalisierung des Politischen und einer Tendenz zum Tribalismus, sprich: einer Fixierung auf die Eigen-Gruppe, wertet Wolf erstens die steigende Komplexität politischer Fragen infolge von Globalisierung und Technisierung und zweitens das Internet mit seinen abgeschotteten Ingroups Gleichgesinnter, Echokammern genannt. Ein dritter Faktor sei der "anhaltende Aufstieg autoritärer oder illiberaler Staaten", der es erschwere, die westliche liberale Demokratie, bei all ihren Unvollkommenheiten und internen Auseinandersetzungen, als genuin beste Gesellschaftsordnung zu werten. Dies mache irritierte Bürger anfälliger für Pseudoerklärungen und die Suche nach Sündenböcken.

In der Pflicht sieht Wolf hier vor allem die "Intelligenz": So dürfe, wer politische Veränderungen fordere, sich nicht auf normative Begründungen und vielleicht berechtigte Empörung beschränken, sondern müsse gleichermaßen die Realisierungsbedingungen mit bedenken. Zudem sollte ein Demokrat sich abweichenden Meinungen regelmäßig "aussetzen" und diese "prüfen", anstatt nur im "weltanschaulichen Schützengraben" seine politische Identität zu verteidigen. Klingt einfach, ist es aber sicher nicht.

