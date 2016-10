Das Ding aus dem All

Die renommierte Tageszeitung Dayly Mars macht derzeit Schlagzeilen mit einem mysteriösen Ereignis in der Provinz Meridiani Planunum. So berichteten Hunderte Anwohner von einem extrem lauten Geräusch, dem ein dumpfer Knall wie von einem Aufprall mit hoher Geschwindigkeit gefolgt sei. Tatsächlich wurde ein frischer Einschlagskrater gefunden, der auch auf Satellitenbildern deutlich zu erkennen ist.

Zunächst vermuteten Kenner einen Anschlag aus der benachbarten Provinz Myamoto. Doch schon bald meldete sich ein gut beleumundeter Zeuge, der mit sämtlichen vier Augen eine Art fliegende Untertasse gesehen haben will, die mit hoher Geschwindigkeit ungebremst im Marsboden eingeschlagen und beim Aufprall explodiert sei. In Militärkreisen kursieren inzwischen Fotos, die ein im Orbit gesichtetes Flugscheiben-förmiges Objekt zeigen sollen. Die Regierung dementierte jedoch umgehend, ein Militärsprecher vermutete an der Absturzstelle vielmehr einen havarierten Wetterballon und bezeichnete die Fotos als Fakes von Scherzbolden.

Doch gefundene Wrackteile, die nicht zu bekannter Marstechnologie passen und seltsame Zeichen aufweisen, nähren Gerüchte, dass es sich doch nicht um einen natürlichen Himmelskörper handeln könnte. Ob die Wrackteile sich nur zufällig an der Einschlagsstelle befanden, oder aber ob das unbekannte Flugobjekt irdischen Ursprungs ist, wird derzeit im Marsnet leidenschaftlich diskutiert. So vermuten nicht wenige, es handele sich um einen Unfall im Rahmen von geheimen militärischen Experimenten der Regierung, die durch Gerede von UFOs vertuscht werden sollen. Besorgte Marsianer im Osten der Provinz demonstrierten spontan gegen einen von ihnen unterstellten aggressiven Handlung gegen den friedliebenden Mars. Andere wiederum glauben an einen inszenierten Anschlag der Regierung, um eine Aufrüstung gegen die Erdbevölkerung voranzutreiben.

Jedoch erscheint die Vorstellung abwegig, Erdlinge seien inzwischen technisch so weit fortgeschritten, um auf interstellare Reisen zu gehen oder unbemannte Kampfdrohnen zum Mars zu senden. So fing der Geheimdienst in etwa zur selben Zeit Radiowellen vom Planeten Erde auf, die als irdisches TV-Duell der beiden unbegabtesten Politiker des Universums entschlüsselt wurden. Experten zufolge käme die Spezies Mensch bei solcher Führungsschwäche nicht einmal bis zum Erdmond.

Nur wenige Stunden nach Erscheinen des Dayly Planet gab der Mars Express Entwarnung: Tatsächlich handelte es sich bei der Ursache des Kraters nur um ein illegal importiertes Samsung Galaxy Note 3-Smartphone, das aufgrund eines fehlkonstruierten Akkus explodiert sei.