Hohe Erwartungen an den neuen UN-Generalsekretär

In Donas können es die Bewohner kaum glauben, dass mit António Manuel de Oliveira Guterres einer aus der kleinen portugiesischen Gemeinde nun sogar Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN) werden wird. Nachdem schon im Sicherheitsrat praktisch Einstimmigkeit herrschte, war die Bestätigung durch die UN-Generalversammlung am Donnerstag eigentlich nur noch eine Formalität. Die 193 Mitgliedsländer der UN-Vollversammlung bestätigten den 67-Jährigen per Akklamation.

Guterres wird das Amt vom Südkoreaner Ban Ki Moon zum 1. Januar 2017 übernehmen. "Diese Wahl erfüllt mich zugleich mit Dankbarkeit und einem tiefen Gefühl von Verantwortung. Die Komplexität der globalen Probleme erfordern es, dass ich zu einem Brückenbauer in meinem Amt werde und alle UN-Mitgliedsstaaten gleichwertig repräsentiere", sagte Guterres.

Antonio Guterres. Bild: UN Photo/Jean-Marc Ferré

Während in New York der Mann aus Donas eine "starke und unabhängige Führung" auf dem höchsten Posten der UN "im Einklang mit deren Werten" und "dringende Reformen" versprach, wurde in seinem Heimatdorf eifrig gewerkelt, um der großen Ehre einen neuen Ausdruck geben zu können. Zwar wurde der 67-jährige nicht in dem Dorf mit knapp 900 Einwohnern nahe der Bezirkshauptstadt Fundão geboren, sondern am 30. April 1949 in der Hauptstadt Lissabon, doch das tut spielt für die Vorbereitungen zu seiner Ehrung keinen Abbruch.

Schließlich wuchs der zukünftige UN-Generalsekretär hier am Rand der Berge der "Sierra de la Gardunha" im Nordosten der Zentrumsregion nahe der spanischen Grenze auf. Der in zweiter Ehe verheiratete Vater von zwei Kindern hat zudem auch einiges dazu beigetragen, dass die abgelegene arme Gegend besser an die portugiesischen Metropolen angebunden und entwickelt wurde. Schon bisher war der Sozialist, der von 1995 bis 2002 als Ministerpräsident das Land regiert hat, der bekannteste Dorfbewohner. Deshalb unterhielt man längst im Obergeschoss des Bürgermeisteramts ein "Museum", das seinen Namen trug.

Das hält man hier im Distrikt "Castelo Branco" (Weiße Festung), aus dem er 1976 als Parlamentarier ins Lissaboner Parlament einzog, nicht mehr für angemessen. Die Exponate werden nun gereinigt und verpackt, denn mit der neuen Aufwertung von "Toni", wie die Familie und Freunde den neuen UN-Generalsekretär nennen, zieht das Museum in ein neues Gebäude um. Das erzählt ein überwältigter Bürgermeister allen, die es wissen wollen. Und Manuel Trinidad fügt an: "Wir werden es einweihen, wenn António Guterres ins Dorf kommen kann." Das werde sehr bald sein, hofft er. Schließlich verfügt der "bescheidene Ingenieur" noch immer über ein Haus im Donas. Das liegt aber nicht in der nach der nach ihm benannten Allee, sondern in der San Roque Straße ganz in der Nähe der Kirche des Dorfes. Dort nimmt der gläubige Katholik bei Besuchen noch immer an der Messe teil.

Guterres kündigte "Bescheidenheit angesichts der schwierigen Aufgaben" an

Denn, so erklären die Bewohner stolz, sei Guterres immer ein normaler Einwohner geblieben. Doch sein Jugendfreund José Moreiras streicht heraus, dass er "sehr intelligent und auch sehr ernst ist". Schon bevor er in die Schule kam, habe er lesen und schreiben können, erklärt der Dorfschmied. Und auch Nachbarn bestätigen, man habe ihn oft schon in sehr jungen Jahren mit einem Buch unter dem Arm antreffen können, weil er sehr belesen sei.

In seiner Heimat nehmen dem studierten Elektroingenieur und Humanisten auch alle seine Worte ab, die er in Anbetracht seiner zu erwartenden Ernennung kürzlich geäußert hat. Guterres kündigte "Bescheidenheit angesichts der schwierigen Aufgaben" an. Mit Bescheidenheit wolle er "den verletzlichsten dienen, den Opfern von Kriegen, des Terrors und der Menschenrechtsverstöße".

Sein Werdegang sei von frühester Kindheit von einem starken Drang nach sozialer Gerechtigkeit und vom Einsatz für die Schwächsten geprägt. Guterres weiß aus erster Hand, was Armut bedeutet, schließlich ist er in einer armen Region im ärmsten Land der EU aufgewachsen. In seiner Kindheit liefen in Donas noch Kinder barfuß mit blutigen Füßen durchs Dorf. Er habe seine betuchteren Eltern gedrängelt, ihnen Schuhe zu kaufen, bestätigen Nachbarn.

Seinen sozialen Einsatz setzte er auch nach dem Umzug der Familie ins ferne Lissabon fort. Als Student war er in sozialen und politischen Projekten im Armengürtel um die Hauptstadt in einer Gruppe aktiv, der auch der heutige portugiesische Staatschef Marcelo Rebelo de Sousa angehörte. Auch der feiert die Ernennung seines Jugendfreunds, obgleich er aus dem konservativen Lager kommt. Allerdings kommt Sousa vom linken Flügel und, anders als seine Partei, boykottiert er die Linksregierung nicht, sondern arbeitet mit ihr zusammen.

Guterres schloss sich damals nicht nur der Katholischen Universitären Jugend an. 1973 trat er, ein Jahr bevor die Diktatur durch die Nelkenrevolution friedlich gestürzt wurde, auch der kurz zuvor im deutschen Bad Münstereifel gegründeten Sozialistischen Partei (PS) bei. Deren Chef wurde er von 1992 bis 2002, als er nach schlechten Kommunalwahlergebnissen auch als Regierungschef zurücktrat.

Sozialist und Christ

Sozialist und Christ zu sein, vereint er bis heute, auch wenn er dadurch bisweilen in arge Widersprüche gerät, wie die Debatte um ein modernes Abtreibungsrecht zeigte. Dagegen sprach sich der Katholik in seiner Zeit als Regierungschef aus, weshalb die Frauen seines Landes bis 2007 warten mussten, um legal auch in der Heimat eine Schwangerschaft abbrechen zu können. Die christliche Lehre habe ihm ein "Grundmuster an Werten" vermittelt und der Sozialismus eine "politische Vision der Welt und den Willen einzugreifen", meint Guterres.

Nach seinem Abtritt als Partei- und Regierungschef betrat er ganz die internationale Bühne, auf der er schon als Präsident der Sozialistischen Internationalen bis 2005 tätig war. Denn in diesem Jahr wurde er Hoher UN-Flüchtlingskommissar, womit er viel Erfahrung für den neuen Posten als Generalsekretär sammeln konnte. Da er erfolgreich das Kommissariat umgekrempelt und verschlankt hat, werden hohe Erwartungen in den Mann gesetzt, der als "Macher" gilt.

Er will nun auch humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit besser koordinieren und betont die "Zentralität der Prävention", um Konflikte, Flüchtlingsströme und teure Blauhelmeinsätze einzudämmen. Da er über Charme und diplomatisches Geschick verfügt, wird ihm einiges auch in der drängenden Flüchtlingsfrage zugetraut. Denn eigentlich hätte er auch nie Generalsekretär werden dürfen. Nach den Auswahlkriterien hätte es nun eine Frau aus einem osteuropäischen Land werden sollen, weshalb eigentlich erwarte wurde, dass es die Bulgarin und UNESCO-Generaldirektorin Irina Bokova wird. Doch es herrschte merkwürdige Einigkeit auch im Sicherheitsrat zwischen Russland und den USA darin, dass Guterres doch der beste Bewerber sei.