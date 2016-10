Roboterschminke

Telebeauty ist der Alptraum oder das Paradies für Menschen, die gerne Make-up tragen. Vermutlich sind es vor allem Frauen, aber das wollen wir mal dahingestellt lassen. Was die noch nicht verfügbare App tut: Sobald man eine Videokonferenz mit Skype beginnt und sie aktiviert, sichert Telebeauty zu, der/dem Nutzer/in virtuell ein Make-up zu verpassen. Als ob man geschminkt wäre.

Gut, es wird jetzt sicher ein paar Freaks geben, die sich das als Spaß erlauben und der Oma mal wieder virtuell richtig Farbe ins Gesicht schmieren, nur weil sie nicht weiß, wie man das blöde Programm abstellt. Aber im wesentlichen wird das natürlich wieder einmal die Digitalindustrie umkrempeln. Denn dann gibt es wirklich keinen Grund mehr, die Kamera beim Skypen auszulassen. So, jedenfalls das japanische Video zu Telebeauty.

Wenn die Welt doch nur so einfach wäre.

Zumal ich gerade fasziniert wieder meiner Frau beim Schminken zuschaue, es bewundere, wie sie (den Nerv habe ich nicht mal beim Rasieren...schon gar nicht täglich) gefühlte Stunden vor dem Spiegel damit verbringt, sich so aussehen zu lassen, als käme sie gerade zufällig aus dem Garten und hätte sicher keine Zeit gehabt, sich zu schminken. Sowas kann dauern und unter Einsatz von modernster Schminktechnologie mehr einer Nanooperation gleichen.

Was wundert es da, und mit der virtuellen Konkurrenz von Telebeauty im Nacken, dass man spontan an einen ganz anderen Ansatz denken möchte. Zumal der vielleicht gefühlte vier Stunden am Tag zurückgeben würde.

Diese niedlichen Miniroboter, die jetzt vorgestellt wurden, können, ohne großartig gesteuert zu werden, an der Kleidung rauf und runter fahren. Sie können dabei noch blinken. Da wäre es doch nicht allzu vermesse, mal zu vermuten, dass sie mit noch ein wenig Entwicklungsarbeit auf dem mechanischen Buckel auch zum Gesicht einer Person ruckeln und dieses schminken könnten. Und zwar garantiert nach Vorlage und nur mit minimalen Abweichungen.

Und weil Maschinen immer schneller als Menschen sind, würde das Schminken vielleicht drei bis vier Sekunden in Anspruch nehmen. Gut, man dürfte währenddessen weder reden, noch blinzeln, noch gar die Finger zwischen die Schminkrotoren bringen. Aber dann sollte das machbar sein. So lange kann sie/man Skype klingeln lassen. Danach schaut man/sie frisch und aufgepimpt aus der Maske kommend in die Linse.

Da könnte dann Telebeauty aber einpacken.